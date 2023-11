Afryka idzie do Europy. Atak na hiszpańską Ceutę [VIDEO]

- Reklama -

Co najmniej 700 migrantów szturmowało ogrodzenie hiszpańskiej enklawy Ceuty. Atak odparła policja Maroka, która udaremniła w piątek 17 listopada próbę przekroczenia granicy. Lokalna strona internetowa Ceuta Actalidad, powołując się na źródło Guardia Civil, podała, że ​​migranci podzieleni na małe grupy usiłowali się punktowo wedrzeć do Ceuty pobliżu granicy lądowej z enklawą.

Hiszpańska agencja informacyjna EFE powołuje się na źródło hiszpańskiej policji, które twierdzi, że granicę atakowała grupa około 700 osób. Byli to migranci, głównie z krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Bariera graniczna o wysokości około dziesięciu metrów nie została ostatecznie sforsowana, bo do akcji przystąpiły też marokańskie siły bezpieczeństwa, odpychając od granicy najpierw grupę około 400 osób.

Przy pomocy helikoptera, marokańskim siłom bezpieczeństwa udało się powstrzymać pozostałych 300 migrantów. Tego samego dnia lokalne źródła w prefekturze Fnideq potwierdziły niepowodzenie naruszenia granicy. Według strony marokańskiej chodziło nawet o ponad 1000 migrantów. T

Źródła marokańskie, twierdzą, że niektórzy z forsujących granicę używali „broni białej” i dodają, że zidentyfikowano podżegaczy, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Podczas tej operacji 50 członków marokańskich sił publicznych i 30 migrantów miało zostać lekko rannych.

🇪🇸 Dziś rano ok. 700 nielegalnych imigrantów przypuściło szturm na płot wokół Ceuty. Zostali odparci. W pobliżu hiszpańskiej enklawy na terenie Maroka przebywa obecnie ok. tysiąca imigrantów z Afryki subsaharyjskiej. Przegrupowują się do kolejnego szturmu.https://t.co/BNInAftb3z pic.twitter.com/xaCDby8pif

— Adam Gwiazda (@delestoile) November 17, 2023