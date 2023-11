Mentzen GRILLUJE Morawieckiego. „Nie mam słów na taką bezczelność” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Sławomir Mentzen, w pierwszym odcinku swego nowego programu „Mentzen Grilluje” wziął na tapet słowa premiera Mateusza Morawieckiego z Sejmu i przypomniał jego wypowiedzi z przeszłości. – Nie mam słów na taką bezczelność – stwierdził prezes Nowej Nadziei.

– Szczyty bezczelności bije premier Mateusz Morawiecki, który podczas swojego wystąpienia w poniedziałek w Sejmie powiedział to – zaczął Mentzen, a następnie pokazał fragment nagrania, na którym premier mówi: „Czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków? Ja do tej pory wetowałem wiele takich prób”.

– Premier Morawiecki, zaskoczony, przerażony wręcz, jak to się stało, że Unia Europejska będzie nakładała nowe podatki. Skandal ludzie, Unia nowe podatki będzie nakładać – kontynuował Mentzen.

– Teraz się przedstawia jako nie tylko ich przeciwnik, co jeszcze jako człowiek, który je zwalczał aktywnie, wetował i do tego jest oburzony, żeby Unia Europejska nakładała nowe podatki – powiedział prezes Nowej Nadziei przytoczył kilka cytatów z premiera Morawieckiego

Co mówił Morawiecki?

„Opowiedziałem się za inicjatywą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, która też spotkała się z ciepłym przyjęciem w Niemczech, tak zwanego podatku cyfrowego „digital tax”, który byłby nakładany na międzynarodowe firmy, które unikają płacenia podatków w ogóle w Europie” – mówił premier Morawiecki w 2018 roku.

„Warto, aby pojawił się podatek cyfrowy jako źródło dochodów własnych, podatek od jednolitego rynku europejskiego czy np. podatek od śladu węglowego (…) to zwiększy możliwość finansowania zarówno tych celów, które są w interesie państw bogatszych, jak i tych, które są na dorobku” – to z kolei słowa premiera Morawieckiego z 2020 roku.

„Polska podkreśla bardzo jednoznacznie, że Unia Europejska musi zbudować bardzo odważny pakiet, że musimy wrócić do poprzednich naszych pomysłów, oczywiście nie tylko polskich […] do pomysłów takich, jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, do pomysłów takich, jak podatek od śladu węglowego czy pomysłów takich jak ten, który jest unikalnym pomysłem Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych” – mówił premier Morawiecki w Sejmie, również w 2020 roku. Szef rządu warszawskiego podkreślał wówczas także konieczność likwidacji rajów podatkowych. „Koniec z rajami podatkowymi. Raje podatkowe są wielkim ubytkiem środków dla krajów wszystkich: i tych bogatych i tych biedniejszych” – grzmiał.

– Te słowa przełożyły się oczywiście na czyny i w lipcu 2020 roku Polska zgodziła się na podatek od odpadów plastikowych, opłatę węglową, projekt opłaty cyfrowej i podatek od transakcji finansowych – wskazał Mentzen.

Wówczas Morawiecki powiedział, iż „Polska wraca z tego szczytu (…) jako wielki zwycięzca”, a także oznajmił, że „Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności”. Mentzen przypomniał również popieranie przez premiera Morawieckiego opłaty od śladu węglowego na zewnętrznych graniach Unii Europejskiej.

Bezczelność Morawieckiego

– Morawiecki przez kilka poprzednich lat, gdzie mógł, to cieszył się z nowych podatków unijnych, zachęcał do nowych podatków unijnych, chwalił się, że to on przede wszystkim zachęca do nowych podatków unijnych i mówił, jakie to dobre są dla Polski te podatki unijne – powiedział Mentzen.

– Ten sam premier Mateusz Morawiecki teraz mówi, że on jest zaskoczony tym, że Unia Europejska będzie nakładać nowe podatki, że on to zawsze wetował, zwalczał i że mu się to nie podoba – dodał.

– Ja po prostu nie mam słów na taką bezczelność. Jak można mówić rzeczy tak biegunowo odległe od tego, co się mówiło i robiło jeszcze chwilę wcześniej? Mi się to w głowie nie mieści, Morawieckiemu jakoś się to w tej jego głowie mieści. Jak on to robi, tego nie wiem – podkreślił poseł Konfederacji.