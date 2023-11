Błędy w projekcie ustawy Konfederacji. Sommer pyta: „Czy to ten sam piękny umysł”

- Reklama -

Konfederacja złożyła projekt ustawy, który miał zwiększyć kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. W projekcie znalazły się jednak błędy i ostatecznie wynika z niego, że prawicowcy chcą podnieść tę kwotę do… 500 tysięcy złotych. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, stwierdził, że z błędami projekt jest nawet lepszy.

„Konfederacja pochwaliła się, że złożyła projekt ustawy podwyższający kwotę wolną do 60 tysięcy. Wiecie, populistyczne gadanie, że mówią sprawdzam, bo to samo miała obiecywać obecna większość sejmowa. No tylko, że nie. Okazuje się, że Konfiarze złożyli projekt ustawy, który podnosi kwotę wolną do… 500 tysięcy złotych” – opisuje słynący z krytyki Konfederacji profil na X (dawniej Twitter) Zespół Brauna.

Jak czytamy dalej „w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak „kwota wolna”. Nie ma kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy złotych, tylko jest kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł”.

„Kwota wolna jest po prostu określeniem zwyczajowym wynikającym z tego, że po przemnożeniu 30 tysięcy przez pierwszy próg (12%) otrzymujemy właśnie 3 600 zł. Tak się po prostu przyjęło potocznie mówić” – podaje profil.

„Tymczasem Konfederacja w swojej ustawie postuluje podniesienie kwoty zmniejszającej z 3 600 na 60 000 zł, co oznacza, że „kwota wolna” rozumiana zwyczajowo wyniesie… 500 tys. zł (60 000 / 12%)” – czytamy dalej.

„Zespół Brauna” udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie projektu, który opracowała Konfederacja.

Sprawę w swoich social mediach skomentował redaktor naczelny Najwyższego Czasu! – Tomasz Sommer.

Wolnościowy dziennikarz najpierw skrytykował Konfederację, pisząc:

„Kto pisał ten projekt? Czy to ten sam piękny umysł, podpisany na dokumencie jako opiekun projektu, który podpowiadał sposób prowadzenia kampanii wyborczej?” – zapytał zgryźliwie.

Następnie Sommer pisze, że w sumie przecież czym wyższa kwota wolna, tym lepiej:

„Chociaż, owszem, kwota wolna 10 razy większa jest 10 razy lepsza. A najlepiej w ogóle zlikwidować PIT i CIT. To powinno być celem partii liberalnej” – stwierdził.

I gdyby rzeczywiście taki był cel Konfederacji, czyli podnieść kwotę wolną do 500 tysięcy, to można by się było cieszyć.

Jest to jednak błąd i to nie dobrze, że już na początku nowej kadencji Sejmu prawicowa koalicja pokazuje się jako partia, która nie potrafi stworzyć poprawnie projektu ustawy.

Jest szczególnie słabe z tego względu, że przecież w Sejmie jest teraz Sławomir Mentzen, który ma ambicje, by zostać ministrem finansów.