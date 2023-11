Ziemkiewicz: „Już są gotowe papiery odbierające Polsce suwerenność”

- Reklama -

Na zakończenie Marszu Niepodległości 2023 odbywały się przemówienia ze sceny. Wśród zabierających głos był m.in. publicysta Rafał Ziemkiewicz.

– W mediach – tych, które sobie niepodległości nie cenią – piszą, że w Warszawie się odbywa jakiś „marsz narodowców”. Ja się czuję narodowcem, więc pewnie chętnie bym zawłaszczył tę imprezę, ale nie, to nie jest „marsz narodowców” – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta podkreślił, że wydarzenie zgromadziło rozmaite środowiska, jak kluby Gazety Polskiej i libertarian. – To są różne środowiska, nie tylko narodowcy, ale połączone tym, że chcemy polskiej niepodległości i uważamy, że polska niepodległość jest ważna – dodał.

Wskazał, że polska niepodległość „niestety jest zagrożona”. – W tym roku dziś musimy to wyraźnie powiedzieć. Jeszcze polska niepodległość od ostatnich 30 lat, od upadku Związku Sowieckiego, nie była tak zagrożona, jak teraz – ocenił.

– Już są gotowe papiery odbierające Polsce suwerenność. Są w Polsce ludzie, którzy nogami przebierają, żeby te papiery podpisać, żeby pozbawić Polskę niezależności w rządzeniu – dodał.

– Jest nas tylu z różnych środowisk, łączy nas niepodległość. Co nas dzieli? Dzieli nas metoda – wskazał Ziemkiewicz.

Jak mówił, teraz „przychodzi Pan Scholz, przychodzi Pani von der Leyen, przychodzi Pan Macron i mówią: Polacy wyskakujcie z kasy, oddawajcie to na wspólną Europę; na zieloną Europę, która ratuje klimat, na marksistowską Europę, która wprowadza sprawiedliwość”.

– Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć politykom, którym może roi się, że mogą podpisać takie papiery, że naród nigdy nie dał wam prawa na kupczenie polską niepodległością. Referendum, które było w 2003 roku, dotyczyło czego innego, organizacji międzynarodowej – podkreślił Ziemkiewicz, odnosząc się do wejścia Polski do UE.