Mentzen wrócił na TikToka. Polityk ma „ważne pytanie” do Morawieckiego [VIDEO]

Niedawno Janusz Korwin-Mikke zastanawiał się, gdzie zniknął Sławomir Mentzen. Otóż przewodniczący Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji powrócił. Na jego TikToku pojawiło się nowe nagranie, w którym pada „ważne pytanie” do Mateusza Morawieckiego.

Prezes-założyciel Nowej Nadziei i Konfederacji zauważył niedawno w swoich mediach społecznościowych, że formalny prezes jego partii, Sławomir Mentzen, ograniczył swoją obecność w mediach.

Czytaj więcej: Korwin-Mikke: „Zupełnie gdzieś zniknął WCzc. Sławomir Mentzen”

Okazuje się, że prezes Mentzen musi rzeczywiście wsłuchiwać się w to, co mówi Korwin-Mikke, tak jak obiecywał to robić, bo niedługo po wpisie swojego dawnego mentora powrócił na TikTika.

Szef Nowej Nadziei postanowił zadać tam „ważne pytanie” premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

– Mateusz Morawiecki deklaruje, że ma koalicjantów, dzięki którym będzie miał większość w najbliższym Sejmie. W związku z czym pojawia się bardzo ważne pytanie. Panie premierze, czy ci koalicjanci są teraz z panem w pokoju? – zapytał Sławomir Mentzen, zwracając się do obecnego prezesa Rady Ministrów, któremu Andrzej Duda powierzył misją tworzenia rządu.