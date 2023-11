Propalestyńska manifestacja w Warszawie. Ambasador Izraela oburzony: kolejna antysemicka demonstracja

- Reklama -

W niedzielę ulicami Warszawy przeszła demonstracja z żądaniem natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Wzięli w niej udział przedstawiciele mniejszości palestyńskiej w Polsce i mieszkańcy stolicy. Stołeczna policja nie odnotowała żadnych incydentów.

Uczestnicy manifestacji zebrali się pod kolumną Zygmunta III Wazy skąd przeszli Traktem Królewskim pod ambasadę Stanów Zjednoczonych. W czasie przemarszu niesiono palestyńskie flagi, chusty „arafatki” oraz skandowano hasła „Wolna, wolna Palestyna!”, „Gaza, Warszawa – wspólna sprawa!”, „Precz z kolonializmem!”, „Biden terrorysta!”, „Niech żyje wolna Palestyna!”; „Stop masakrze w Stefie Gazy!”

Niesiono także transparenty z hasłami: „Stop Genocide in Gaza”, „Solidarni z oporem palestyńskim”, „Stop ludobójstwu”, „Stop rzezi Gazy”.

„Wszyscy niezależnie od różnic, religii, wszyscy jesteśmy po stronie ludzkości, jesteśmy za tym, żeby ludzie nie umierali przez bombardowania” – podkreślili organizatorzy przed ambasadą USA.

„Było bardzo spokojnie. W czasie demonstracji nie odnotowaliśmy żadnych incydentów” – powiedział PAP podkomisarz Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Do marszu odniósł się w niedzielę na platformie X ambasador Izraela w Polsce, Yacov Livne. „Przykre jest widzieć kolejną antysemicką demonstrację w Warszawie. Publiczne wsparcie dla inspirowanych nazistami dżihadystów musi zostać zakończone. Egzekwowanie prawa i edukacja są bardzo potrzebne” – napisał ambasador.

