POLEXIT to jeden ze sposobów. Sośnierz: Zleciłem sporządzenie opinii prawnej [VIDEO]

– Najdalej idącym sposobem zakończenia uczestniczenia w tej decyzji jest oczywiście opuszczenie Unii Europejskiej – mówiła podczas konferencji Konfederacji w Sejmie Joanna Modrzewska, ekspertka prawna, która była gościem Dobromira Sośnierza i w jego imieniu sprawdziła możliwość wycofania się Polski z ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE.

– Polska ratyfikowała […] decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej. Tam mieliśmy wątpliwości przede wszystkim co do trybu głosowania, ale później pojawił się temat tego, czy można się z tej decyzji wycofać, bo jak wiemy, my zgodziliśmy się na oddanie pewnych kompetencji Unii Europejskiej w zamian za obiecane morze pieniędzy, które miało do nas napłynąć – mówił podczas konferencji Konfederacji poseł Dobromir Sośnierz.

Polityk przypomniał, że „jak wiemy, to morze pieniędzy nie napłynęło”. – Twierdzono, że to z powodu praworządności. Teraz okazuje się, że ta praworządność w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo jak tylko rząd się zmieni, to te pieniądze są odblokowane bez zmieniania czegokolwiek – zauważa wolnościowiec.

Sośnierz powiedział, że „już po kilku miesiącach pojawiło się pytanie, czy Polska może się wycofać z tej ratyfikacji” i „z tej swoje zgody na uznanie decyzji”.

– No i o dziwo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych popłynęła informacja, że nie. Zdaniem ministerstwa ta zgoda jest jakby nieodwracalna – powiedział Dobromir Sośnierz.

– Wydało mi się to jakieś takie egzotyczne i niedorzeczne, że państwo suwerenne może się na coś zgodzić, ale nie może się z tego wycofać i zleciłem w związku z tym sporządzenie opinii prawnej – poinformował wolnościowiec.

Jak wycofać się z ratyfikacji? Można opuścić UE

Kancelarię prawną, do której zgłosił się Dobromir Sośnierz, reprezentowała podczas konferencji mec. Joanna Modrzewska.

– Faktycznie sprawa jest dość nietypowa – stwierdziła ekspertka. – Decyzja Rady Unii Europejskiej z 14 grudnia 2022 roku jest decyzją szalenie specyficzną – dodaje Modrzewska.

Ekspertka twierdzi, że decyzja ta nie wygląda tak, jak powinna według traktatów unijnych, a ma „bardzo dużo cech umów międzynarodowych”.



– Obecnie trwa dyskusja, jak należy oceniać tę decyzje. Ocena tej decyzji jest szalenie istotna z punktu widzenia możliwości jej wypowiedzenia lub też, nazwijmy to, deratyfikacji.

Prawniczka zauważa, że nawet tryb w jakim ratyfikowano rzeczoną umowę budzi ogromne kontrowersje. – Niestety pojawił się problem, bo w tej decyzji, jakże ważkiej dla nas Polaków, ustawodawca nie wypowiedział się na temat wypowiedzenia jej – tłumaczy Modrzewska.

Tymczasem w związku z tą decyzją „do 2056 roku jesteśmy zobowiązani spłacać pożyczki”. Ekspertka przygotowała kilka sposobów, w jakie można wypowiedzieć tę decyzję.

– Zacznę od takiego najdelikatniejszego sposobu, czyli projektu ustawy dotyczącego wypowiedzenia tejże umowy. Tutaj trzeba wskazać, co jest istotne, że nie tylko Rada Ministrów będzie mogła podjąć takie kroki, ale również grupa posłów będzie mogła taki projekt przygotować – powiedziała mecenas.

– Najdalej idącym sposobem zakończenia uczestniczenia w tej decyzji jest oczywiście opuszczenie Unii Europejskiej. […] Ta decyzja byłaby ostateczna i zamknęłaby obrót tej decyzji w krajowym obrocie prawnym – mówiła dalej prawniczka.

Cała konferencja: