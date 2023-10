Zajączkowska-Hernik: Działania Szumowskiego i Niedzielskiego to był eksperyment [VIDEO]

- Reklama -

Ewa Zajączkowska-Hernik, polityk Konfederacji z Radomia, była gościem w „Expressie Wieczornym” SUper Expressu. Kandydatka na posłankę odpowiadała na pytania o politykę covidową rządu PiS i KPO.

– Działania wykonane przez rząd, szczególnie przez ministrów Szumowskiego i Niedzielskiego, w trakcie pandemii, to był eksperyment na żywym organizmie jakim jest polska gospodarka. Doprowadzenie do tego, że część przedsiębiorstw upadła, przecież do pierwszej połowy 2023 roku ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw zawiesiło swoją działalność, to jest właśnie efekt tego, co się stało w trakcie pandemii, gdzie te przedsiębiorstwa i działalność zostały wstrzymane na czas bliżej nieokreślony – mówiła Zajączkowska-Hernik.

Na temat KPO polityk stwierdziła, że kredyt bierze się na „ustalonych warunkach”. – A my nie wiemy na jakich warunkach zaciągamy pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nikt, kto jest zdrowy na umyśle, nie weźmie kredytu, nie sprawdzając uprzednio warunków – powiedziała.

Zajączkowska-Hernik porusza także temat tzw. „kamieni milowych”, „na które zgodził się premier Mateusz Morawiecki”.

Polityk uważa, że „jak zobaczymy, co się kryje za Krajowym Planem Odbudowy, jakie podatki, czy jakie kamienie milowe będziemy musieli zrealizować, to ja bardzo dziękuję za te pieniądze”.

– Od 2024 roku wchodzi chociażby podatek od aut spalinowych – podaje przykład Zajączkowska-Hernik. Polityk mówi tu o własnym przykładzie – kupiła stary samochód, który nie jest dużo wart, więc podatek, który zapłaci, zapewne przewyższy wartość samego auta.

– I to nam serwuje teraz Unia Europejska, to nam serwuje Krajowy Plan Odbudowy i to nam serwują politycy, którzy za wszelką cenę chcą te pieniądze pozyskać i z perspektywy zwykłego Polaka ja za te pieniądze dziękuję – powiedziała polityk.

