Masakra w Strefie Gazy. Izrael zbombardował obóz dla uchodźców

Rzecznik Izraelskich Sił Obronnych przyznał we wtorek, że atak na obóz dla uchodźców w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy, w której zginęła niepotwierdzona jak dotąd liczba cywilów, był dziełem izraelskiego wojska. „Na tym obszarze znajdował się wysoki rangą dowódca Hamasu” – powiedział CNN rzecznik izraelskiej armii podpułkownik Richard Hecht.

„Przyglądamy się temu i będziemy dostarczać więcej danych, gdy dowiemy się, co się tam wydarzyło” – dodał izraelski wojskowy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie poinformowało we wtorek, że 20 domów „zostało całkowicie zniszczonych”. Według świadków są „setki” zabitych i rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami.

مجزرة إسرائيلية بشعة في مخيم جباليا قبل قليل، قصف دون سابق انذار والأنباء عن مئات الشهداء والجرحى. pic.twitter.com/bwk8VgSotR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2023

Na razie nieznana jest liczba ofiar, różne źródła podają od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zabitych. Jeden ze świadków ataku powiedział reporterowi CNN: „Czekałem w kolejce, aby kupić chleb, gdy nagle i bez wcześniejszego ostrzeżenia spadło siedem do ośmiu pocisków. W ziemi było (potem) siedem do ośmiu ogromnych dziur, pełnych zabitych ludzi, części ciał leżały wszędzie”.

تغطية صحفية: "مشاهد جديدة من مكان مجزرة مخيم جباليا شمال قطاع غزة".#طوفان_الأقصى#كتائب_القسام pic.twitter.com/jHjHwZpOvz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2023

Egipskie władze zapowiedziały we wtorek wieczorem, że w środę zostanie otwarte przejście graniczne w Rafah dla 81 ciężko rannych Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Będą oni leczeni w egipskich szpitalach. Informację przekazali agencji Reutera informatorzy z egipskiego resortu bezpieczeństwa.