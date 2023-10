Polowanie na Żydów na lotnisku w rosyjskim Dagestanie [VIDEO]

- Reklama -

W stolicy Dagestanu, Machaczkale, wściekły tłum muzułmanów wdarł się na lotnisko. Zaczęło się „polowanie na Żydów”, którzy mieli właśnie przylecieć z Izraela.

Dagestan to autonomiczna republika związkowa Federacji Rosyjskiej. Zamieszkała jest przez wiele grup ludnościowych, w tym najliczniej przez Awarów, ale praktycznie wszyscy są muzułmanami.

W stolicy republiki Machaczkale odbywała się w piątek propalestyńska demonstracja. Kiedy wśród demonstrujących rozeszła się informacja, że na lotnisku wylądował samolot z Tel Awiwu, wściekły tłum wdarł się na teren portu lotniczego, oraz na pasy startowe lotniska i wśród okrzyków „Allah Akbar” i „zabić Żydów” zaczęło się „polowanie” na podróżnych z Izraela.

A crowd shouting "Allahu Akbar" bursts into Makhatchkala airport in search of Jews according to local reports. Some airport employees try to hide in their offices pic.twitter.com/3DDY4Rjole — Casus Belli (@casusbellii) October 29, 2023

Załogi samolotów, które właśnie były odprawiane lub dopiero przyleciały, nakazały pilnie wszystkim podróżnym wrócić na pokłady maszyn i się z nich nie ruszać i nie otwierać drzwi.

Riot police starting to arrive, though crows has been already in control of tarmac and the airport's building, including a roof pic.twitter.com/7H7UCSLrpb — Liveuamap (@Liveuamap) October 29, 2023

Po jakimś czasie pojawiły się służby porządkowe, które zaczęły usuwać z terenu portu lotniczego wściekły tłum. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach linczu.

Rosyjskie źródła podają, że na miejscu pojawił się także minister spraw wewnętrznych Dagestanu i próbuje negocjować z prowodyrami linczu. Wcześniej tłum zaatakował także policyjne radiowozy.

The Russian National Guard and Hundreds of additional Security Forces have now been Deployed to Makhachkala International Airport in Dagestan, in an attempt to gain Control of the Muslim Rioters who have now Flooded into the Airport searching for Israeli Passengers. pic.twitter.com/qiQ5p6MWIO — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Rosyjska agencja lotnicza wydała komunikat, że lotnisko w stolicy Dagestanu zostało tymczasowo zamknięte dla przylotów i odlotów ze względu na szturm ludzi na pas startowy. Samoloty przylatujące są kierowane na inne lotniska.