Znakomite pytanie Bogdana Rymanowskiego. Poseł Lewicy Magdalena Biejat nie zrozumiała [VIDEO]

Unię Europejską najprawdopodobniej czekają reformy w kierunku federalizacji. Pytana o tę kwestię poseł Lewicy, a niebawem już senator Magdalena Biejat albo udawała, że nie wie, o co chodzi, albo kompletnie nie zrozumiała pytań.

– Lewica często mówi, że komunizm to piękna idea, która nigdzie nie została właściwie wprowadzona. Czy uważa Pani, że dzięki nowym traktatom unijnym, pisanym w myśl jednego z założycieli Unii, komunisty Altiero Spinelliego, uda się wreszcie tę ideę prawidłowo wprowadzić w życie? – pytał w imieniu słuchacza w Radio Zet red. Bogdan Rymanowski.

– Ymm… To jest dziwne pytanie – odpowiedziała na początek Biejat, a następnie zaczęła pleść banialuki o „solidarności europejskiej”, „bezpieczeństwu europejskim” czy „lepszych warunkach współpracy”.

– A nie boi się pani, że bardziej scentralizowana Unia, gdzie proponuje się zlikwidowanie prawa weta w 65 obszarach (…) to będzie dobre dla Polski? – zadał drugie pytanie red. Rymanowski.

– Moim zdaniem to, co doprowadziło do tego, że Polska jest już teraz na aucie, na marginesie Unii Europejskiej, to nie jest… To znaczy inaczej. Mamy dzisiaj weto, a Polska jest na marginesie UE. To się bierze stąd, że PiS miało tylko dwie strategie – albo na wszystko się zgadzać, albo wszystko wetować – odpowiedziała.

Na kolejne pytanie „pomocnicze”, czy „lepiej mieć weto, czy go nie mieć” Biejat znów nie odpowiedziała wprost. – Moim zdaniem UE powinna być sterowna i ta dyskusja na temat weta jest zasadna, natomiast to, co nam zagwarantuje jakąś większą podmiotowość to jest przede wszystkim dialog i współpraca z innymi krajami naszego regionu – powiedziała.

Albo Biejat udaje, że nie wie, o co chodzi, albo zadanych pytań całkowicie nie zrozumiała. Która z wersji jest gorsza dla obecnej poseł, a przyszłej senator? To już niech każdy czytelnik dopowie sobie sam. W każdym razie z jej pokrętnych odpowiedzi można wywnioskować, że opowiada się za tym, aby ktoś decydował za nas.

Zmiany w Unii Europejskiej

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła w środowym głosowaniu sprawozdanie, zalecające zmianę unijnych traktatów. Za przyjęciem raportu głosowało 20 członków komisji, sześciu było przeciw. Główne proponowane zmiany, to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności (art.3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.