Bosak odpowiada Korwin-Mikkemu. Tym razem z większą pokorą

Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji, znów odpowiada Januszowi Korwin-Mikkemu. Tym razem jednak jego słowa skierowane do nestora polskiego ruchu wolnościowego zawierają więcej pokory.

Aż trudno policzyć, ile razy Krzysztof Bosak w ostatnim czasie odcinał się od Janusza Korwin-Mikkego lub go krytykował. Zdaje się, że po zakończeniu kampanii wyborczej lider Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji nie robi nic innego, jak tylko jeździ po studiach telewizyjnych i radiowych, by mówić o tym, jak to Konfederacja i on sam nie mają już nic wspólnego z tym, co mówi starszy polityk w muszce.

W mediach społecznościowych dostępny jest nawet filmik, w którym ktoś złożył kompilację tego typu wypowiedzi narodowca.

Janusz Korwin-Mikke udostępnił to nagranie na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) i dodał komentarz, w którym odpowiedział Krzysztofowi Bosakowi.

Na odpowiedź narodowca nie było trzeba długo czekać. Tym razem jednak wpis Krzysztofa Bosak było o wiele pokorniejszy, choć szef RN-u nie wycofał się ze swoich słów.

„Pańskie zasługi dla promowania wolności, własności i sprawiedliwości są nieocenione i nikt tego Panu nie odbierze. Podtrzymuję nie tylko słowa krytyczne, ale także wszystko co dobrego powiedziałem o Panu w tej kampanii wyborczej. Wybitni ludzie bywają pełni wielkich sprzeczności” – napisał poseł Konfederacji w swoich mediach społecznościowych.