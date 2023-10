Konfederacja po konsultacjach u prezydenta. „Owocne i konstruktywne spotkanie” [VIDEO]

- Reklama -

W środę po godz. 16 zakończyła się ostatnia tura konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. Politycy Konfederacji – Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik i Przemysław Wipler opuścili Pałac Prezydencki.

Na wtorek i środę prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie na konsultacje. Spotkania odbywają się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Prezydent zapowiedział, że będzie pytał polityków o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę i obronność oraz o potencjalnych kandydatów na premiera.

Jako ostatni z prezydentem rozmawiali przedstawiciele Konfederacji. Ugrupowanie reprezentowali – prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun oraz posłowie nowej kadencji Sejmu – Włodzimierz Skalik i Przemysław Wipler.

W ramach konsultacji z komitetami wyborczymi, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, Prezydent @AndrzejDuda przyjął dziś w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. pic.twitter.com/mlhwFTAMxE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 25, 2023

Po spotkaniu głos dla mediów zabrali Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak.

Sławomir Mentzen: – Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami zadeklarowaliśmy, że nie poprzemy ani rządu Platformy Obywatelskiej, ani rządu PiS. Naszym interesem jest realizowanie naszego programu, będziemy oczywiście popierać wszystkie ustawy, które uważamy za słuszne, sprzeciwiać się wszystkim ustawom, które uważamy za szkodliwe, niezależnie od tego, kto te ustawy będzie proponował. Wymieniliśmy się postrzeżeniami dotyczącymi rozumianego szeroko polskiego bezpieczeństwa, energetycznego, żywieniowego, militarnego, relacji Polski z UE. Było to bardzo ciekawe, owocne i mam nadzieje konstruktywne spotkanie.

Krzysztof Bosak: – Podczas spotkania poruszyliśmy z panem prezydentem cały szereg tematów odpowiadając na pytania pana prezydenta związane z formowaniem się koalicji (rządowej – przyp. red). Szczegółowo najrozmaitsze warianty były analizowane, zarówno z innymi siłami politycznymi jak i z nami. My również pytaliśmy pana prezydenta o jego ocenę sytuacji w jakiej jest państwo polskie, o kondycję polskiej obronności, stan uzbrojenia, przekazywanie polskiego uzbrojenia na Ukrainę, relacje z władzami państwa ukraińskiego, w tym z prezydentem Żeleńskim, stosunek państwa polskiego, w tym prezydenta, do konfliktu bliskowschodniego, o potępienie zbrodni wojennych, niezależnie kto ich dokonuje, o kwestie traktatu pandemicznego, także o kwestie zabezpieczenia i gwarancji własności czy życia ludzkiego, kwestie suwerenności związane z ewentualną nowelizacją traktatów unijnych. Także bardzo szeroki zakres tematów. które są ważne dla nas i dla wyborców Konfederacji. Rozmowa myślę, że była bardzo pożyteczna, no i padło zaproszenie ze strony pana prezydenta do dalszego kontaktu, z którego z pewnością będziemy korzystać przez tą kadencję Sejmu, dopóki pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem, po to żeby dbać o realizację programu Konfederacji.