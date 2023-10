Były premier wzywa do legalnego zbrojenia się w obliczu napływu nielegalnych imigrantów

- Reklama -

Były premier Słowenii Janez Jansza wezwał obywateli do „legalnego dozbrajania się” w związku ze wzrostem napływu do kraju nielegalnych imigrantów. „Żarty się skończyły” – oświadczył na platformie X (d. Twitter).

„Mądrzy ludzie zrozumieli wezwanie, a pozostali zaufają Golobowi, Poklukarowi i Szaracowi (odpowiednio: premierowi, ministrowi spraw wewnętrznych i ministrowi obrony – PAP), że są w stanie chronić Słowenię, ale także ich osobiście w przypadku ataków terrorystycznych” – napisał w niedzielę były premier kraju.

Jansza przypomniał, że rząd od czerwca ignoruje wezwania jego partii do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia środków zwalczania nielegalnej migracji.

„Zburzyli płot, a teraz, kiedy w panice wraz z sąsiadami przywracają kontrole na granicy, przekierowują jedynie przepływ nielegalnych imigrantów z dróg do wagonów pociągów” – dodał były słoweński premier.

Polityk zaznaczył, że „nacisk masowej nielegalnej imigracji radykalnie niszczy dotychczasowy sposób życia w UE i wzmacnia wylęgarnie terrorystów w europejskich metropoliach”. „W niegdyś bezpiecznych i zamożnych miastach obserwuje się bezprecedensowy wzrost przestępczości, niestety dotyczy to również Lublany” – wskazał.

„Ostatnie wtargnięcie palestyńskich terrorystów do Izraela po raz kolejny potwierdziło, jak ważne jest, aby naród był dobrze i legalnie uzbrojony” – zauważył.

Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.

Hvala vsem, ki so poziv razširili. Tudi tistim, ki so ga nehote. Mislim na radikalizirane medijske zvezde, ki so v času kovida dnevno pozivale na nezakonito ravnanje ali promovirale tiste, ki so to počeli, sedaj pa so zgrožene, ko nekdo… pic.twitter.com/G08eU7G50x

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 22, 2023