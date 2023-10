Janusz Korwin-Mikke wyrzucony z Rady Liderów Konfederacji i zawieszony w partii

- Reklama -

Jak przekazał na Twitterze Witold Tumanowicz z Konfederacji, poseł Janusz Korwin-Mikke został wykluczony z Rady Liderów Konfederacji i zawieszony w prawach członka tej partii.

„Zapadło postanowienie Sądu Partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu w partii. Jeśli złamie warunki zawieszenia Sąd Partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji. Dość syndromu sztokholmskiego i tłumaczenia się z głupot” – napisał Tumanowicz.

Zapadło postanowienie Sądu Partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu w partii. Jeśli złamie warunki zawieszenia Sąd Partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji. Dość syndromu sztokholmskiego i tłumaczenia się z głupot. — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) October 18, 2023

Wcześniej Janusz Korwin-mikke informował, że zostął nagle wezwany na posiedzenie sądu partyjnego.

„Dzieje się! O 14.03 zadzwoniono do mnie, że Sąd Partyjny wzywa mnie na 15.00 na posiedzenie. Oczywiście zażądałem wyznaczenia innego terminu – co nie znaczy, że za 5 minut nie zostanę wyrzucony z Konfederacji. Jednocześnie zgodnie z zapowiedzią złożyłem wniosek w/s Szefa Sztabu” – napisał po 14.00 JKM.

Dzieje się! O 14.03 zadzwoniono do mnie, że Sąd Partyjny wzywa mnie na 15.00 na posiedzenie. Oczywiscie zażądałem wyznaczenia innego terminu – co nie znaczy, że za 5 minut nie zostanę wyrzucony z Konfederacji

Jednocześnie zgodnie z zapowiedzią złożyłem wniosek w/s Szefa Sztabu. — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 18, 2023

Wszystkie najważniejsze decyzje w Konfederacji podejmowane są przez Radę Liderów.

Do tej pory w skład Rady Liderów wchodzili: Krzysztof Bosak (współprzewodniczący), Sławomir Mentzen (współprzewodniczący), Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun,Robert Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Włodzimierz Skalik, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz.

W pracach Rady Liderów biorą udział także: Marcin Sypniewski (sekretarz) oraz Michał Wawer (skarbnik).

Janusz Korwin-Mikke nie zasiądzie w ławach sejmowych. Jego miejsce zajmie, debiutująca w polityce Karina Bosak. Zdobyła ona ponad dwa razy więcej głosów, niż Korwin-Mikke.

Przypomnijmy: Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego ogłosił, że poda Janusza Korwin-Mikkego do sądu partyjnego za „sabotowanie kampanii”. W odpowiedzi Korwin-Mikke stwierdził, że poda narodowca do sądu partyjnego za to samo. Więcej szczegółów w artykule poniżej: