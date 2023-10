Mężczyzna wszedł na słynny pomnik w Warszawie i grozi, że się wysadzi [VIDEO]

- Reklama -

Mężczyzna w kominiarce wszedł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie i grozi wysadzeniem się. Temat podchwycili zagraniczni blogerzy, którzy piszą, że to terrorysta.

„Potencjalny zamachowiec w Warszawie, na pomniku w pobliżu grobu nieznanego żołnierza, ma plecak, a w dłoni coś, co wygląda na spust. Policja zabezpieczyła teren i jesteśmy w Sofitel Warszawa bezpośrednio po drugiej stronie ulicy” – pisze na Twitterze jeden z zagranicznych blogerów.

Dla osób z zagranicy, szczególnie z Europy Zachodniej, gdzie zamachy nie są niczym niezwykłym, ta sytuacja może wydawać się groźna. Przypomnijmy jednak, że te najsłynniejsze schody w Warszawie nieustannie są przedmiotem „ataków” różnych żartownisiów, działaczy politycznych, a czasem także wariatów lub osób w stanie nietrzeźwości.

„Wlazł na schody do nieba na Placu Piłsudskiego (dawniej Hitlera) i twierdzi, że ma bombę. Wariat czy agent?” – komentuje w swoich mediach społecznościowych redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

Ciekawe, czy mężczyzna poniesie jakieś konsekwencje z tytułu złamania ciszy wyborczej – wszystko zależy od tego, jak zinterpretowane zostanie jego zachowanie.

Warsaw potential bomber there is a man on the monument near the tomb of the unknown soldier and he has a backpack and what appears to be a trigger in his hand the police have sealed the area and we are in the Sofitel Warszawa directly across the road pic.twitter.com/1bkvc3wpkk

— xed (@xedw) October 14, 2023