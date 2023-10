Cisza wyborcza. Od kiedy obowiązuje i dlaczego jest bez sensu

- Reklama -

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że kampania wyborcza i kampania referendalna kończą się 13 października 2023 r. o godz. 24:00, co jest równoznaczne, z rozpoczęciem ciszy wyborczej – bezsensownego i antywolnościowego reliktu przeszłości.

Cisza wyborcza to okres, w którym zabroniona jest jakakolwiek agitacja polityczna. W Polsce za złamanie ciszy wyborczej przewidziana jest grzywna zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego.

Cisza wyborcza. Czego nie wolno robić podczas ciszy wyborczej?

Za złamanie ciszy wyborczej uznaje się każde działanie, które można uznać za agitację polityczną. Mowa tu m.in. o wygłaszaniu przemówień, zwoływaniu wieców, udostępnianiu materiałów wyborczych, czy nawet pisaniu postów w Internecie.

Jako że 15 października odbędzie się także referendum, to od północy zabronione będzie także agitowanie ws. referendum.

Cisza wyborcza. Co wolno robić podczas ciszy wyborczej?

Podczas ciszy wyborczej nie wolno agitować, ale wolno np. zachęcać lub zniechęcać do udział w wyborach. Nie można oczywiście zniechęcać lub zachęcać do głosowania na konkretny komitet polityczny.

Cisza wyborcza. Antywolnościowa i bezsensowna

Cisza wyborcza jest krytykowana przez środowisko wolnościowe z oczywistych powodów. Państwo nie ma prawa ograniczać naszej wolności słowa nawet na jeden dzień.

Poza tym w dobie Internetu ściganie wszystkich naruszeń ciszy wyborczej jest niemożliwe, więc państwo naraża się na śmieszność.

Od wielu lat łamanie ciszy wyborczej stało się wręcz narodowym sportem polskich internautów.

W wielu państwach nie ma ciszy wyborczej. Mowa tu np. o Stanach Zjednoczonych lub Niemczech. Oznacza to, że polscy internauci mieszkający w tych państwach mogą zupełnie bezkarnie pisać, co im się podoba, a przecież czytać to będą ich polscy znajomi.