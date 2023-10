Michalkiewicz o słowach Zełenskiego: Rzeczywiście możemy mieć problem

W swoim najnowszym nagraniu na YouTubie prawicowy publicysta Stanisław Michalkiewicz rozważa słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dziennikarz zastanawia się, czy w najbliższym czasie w Polsce i państwach europejskich zaczną się problemy z ukraińskimi uchodźcami.

– Wypada odnotować zagadkową wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który jak gdyby przestrzegł państwa europejskie, że jeżeli nie będą Ukrainie pomagały, to będą miały problem z ukraińskimi uchodźcami u siebie – mówi Stanisław Michalkiewicz.

– No, to w Polsce tych uchodźców jest najwięcej, a będzie jeszcze więcej, w związku z tym obawiam się, że ta przestroga, to ostrzeżenie prezydenta Zełenskiego właściwie, chociaż on Polski nie wymieniła tam, no ale praktycznie może być skierowane wobec Polski – uważa prawicowy publicysta.

– Proszę państwa, więc mamy problem. Mamy problem, który nasili się w przyszłym roku, kiedy rzeczywiście ta operacja łączenia rodzin będzie przeprowadzana. Może czeka nas taka kolejna fala uchodźców. Taka, jak to było na początku wojny, kiedy to 100 tysięcy obywateli ukraińskich na dobę przekraczało granicę z Polską. Jeśli tak by było, to nikt nie byłby w stanie tych ludzi skontrolować – obawia się Michalkiewicz.

Publicysta twierdzi również, że według „danych nieoficjalnych” na Ukrainie ma być „kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni nieewidencjonowanej”. – No, to rzeczywiście możemy mieć problem – wyraża obawę redaktor Michalkiewicz.