Mentzen: Chcemy zakończyć rządy PiS i nie dopuścić do rządów Tuska [VIDEO]

– Mówimy wyraźnie od wielu miesięcy. Chcemy zakończyć rządy PiS i nie dopuścić do rządów Tuska. Chcemy zupełnie nowej polityki – mówił Sławomir Mentzen w studiu Polsat News w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.



— Zależy mi na tym, by odesłać na emeryturę Kaczyńskiego, Tuska i by Morawiecki nie był premierem — powiedział redaktorowi Rymanowskiemu współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

Lider Nowej Nadziei został w Polsacie spytany o głośną sprawę dymisji generałów w Wojsku Polskim.

— PiS zachowuje się względem wojska bardzo źle. Robił wszystko, co mógł, żeby zrazić do siebie wojsko. To absolutnie niewybaczalne — ocenił prawicowy polityk.

— Żałuję, że generałowie publicznie nie podali przyczyn swojego odejścia — dodał lider prawicowej koalicji.

Mentzen stwierdził, że Błaszczak jest „wyjątkowo bezczelny” i przypomniał, że szef MON „włączał wojsko w kampanię wyborczą”.

– Powinien się podać do dymisji — stwierdził polityk.

Referendum? Mentzen jeszcze nie wie, czy zbojkotuje

— Nie wiem, czy wezmę udział w referendum. Prawdopodobnie decyzję podejmę w lokalu wyborczym. Nie robię planów w sprawach nieistotnych. To referendum to farsa, hucpa — powiedział szef Nowej Nadziei.

Mentzen: To nie nasza wojna

Polityk wypowiedział się także na temat wydarzeń, które rozgrywają się obecnie w Ziemi Świętej. Mentzen przypomniał, że to nie nasza wojna.

— Straszliwy, etniczny konflikt. Potępiam to, co robi Hamas i potępiam to, co robi Izrael. Obie strony dokonują zbrodni wojennych. Państwo polskie w ogóle nie powinno się w to mieszać. Kibicujemy temu, żeby tam się uspokoiło. Ten konflikt jest według mnie nierozwiązywalny — stwierdził.