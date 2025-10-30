Radni Krakowa przyjęli rezolucję. Apelują do Berkowicza

- Reklama -

Radni miasta Krakowa zaapelowali w przyjętej w środę rezolucji do posła Konfederacji Wolność i Niepodległość Konrada Berkowicza o rezygnację z mandatu w związku z incydentem w sklepie Ikea – parlamentarzysta został w nim zatrzymany przez ochronę w związku z niezapłaceniem za część zakupów.

W rezolucji, autorstwa klubu KO, Rada Miasta Krakowa (RMK) podkreśliła, że „standardy etyczne oczekiwane od osób sprawujących mandat poselski wymagają nienagannej postawy oraz unikania zachowań naruszających zaufanie publiczne, niezależnie od ich kwalifikacji prawnej czy rozmiaru szkody”.

Berkowicz – zdaniem większości radnych – tym bardziej powinien zrezygnować z mandatu, że jest osobą rozpoznawalną wśród młodzieży, dla której powinien być wzorem do naśladowania.

Rezolucja ma trafić do posła, ale i ma być skierowana do marszałka Sejmu, przewodniczącego komisji etyki poselskiej oraz klubów i kół poselskich.

Apelu do Berkowicza nie poparli radni klubów opozycyjny PiS i Krakowa dla Mieszkańców. – Ta sprawa nie jest związana z radą miasta. Mamy ważniejsze tematy do rozpatrywania, np. sprawa finansowania metra – ocenił wiceprzewodniczący RMK i radny PiS Michał Drewnicki.

– To przepychanka polityczna – powiedział z kolei Łukasz Maślona z Krakowa dla Mieszkańców. – Rada Miasta Krakowa nie powinna robić takiej hucpy politycznej – dodał radny z tego samego klubu Michał Starobrat.

Poseł Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz, potwierdził w poniedziałek na platformie X, że tego dnia nie zapłacił za część zakupów w sklepie IKEA, ale zrobił to przez nieuwagę.

„Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem jak Mejza czy Sterczewski” – napisał Berkowicz.

Na miejscu pojawiła się policja. Poseł przyjął i opłacił mandat w wysokości 500 zł.