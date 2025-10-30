WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaObywatelskie zatrzymanie Ukraińca w Gdańsku. Odwagą wykazali się kierowcy autobusów
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Obywatelskie zatrzymanie Ukraińca w Gdańsku. Odwagą wykazali się kierowcy autobusów [FOTO]

-

Autor: KM
Obywatelskie zatrzymanie pijanego Ukraińca w Gdańsku.
NCZAS.INFO | Obywatelskie zatrzymanie pijanego Ukraińca w Gdańsku. / Fot. FB / Piotr Borawski
- Reklama -

Dwaj kierowcy autobusów miejskich ujęli pijanego kierowcę jadącego al. Hallera w Gdańsku. 48-latek z Ukrainy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski przekazał, że do zatrzymania obywatelskiego doszło we wtorek wieczorem w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości i okazało się, że 48-letni obywatel Ukrainy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do komisariatu – podał.

Szczegóły zdarzenia przekazał PAP rzecznik Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT) Robin Jesse. Powiedział, że za zatrzymaniem stoi dwóch pracowników spółki Waldemar Dunda i Paweł Nicewicz.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Jeden z nich zjeżdżał do bazy, drugi z kierowców wyjeżdżał na linię nocną. Zauważyli, że kierowca w samochodzie osobowym dziwnie się zachowuje: zjeżdżał od krawędzi do krawędzi, nie mieścił się w pasie. Jeden z nich wyprzedził auto i zatrzymał się tuż przed nim, drugi z kierowców zatrzymał pojazd tuż za samochodem – relacjonował Jesse.

Dodał, że kierowca samochodu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, po czym wykorzystał nieobecność jednego z pracowników GAiT, wsiadł ponownie do auta i wjechał w autobus.

Oficer prasowy gdańskiej policji dodał, że na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną, przesłuchano też kierowców autobusów GAiT, którzy udaremnili mężczyźnie dalszą jazdę. Zatrzymany 48-latek zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.

Poprzedni artykuł
Putin zachwala „Posejdona”. To podwodny dron, zdolny do przenoszenia broni jądrowej
Następny artykuł
Nowa opłata od rządu Tuska. Każą płacić nawet wtedy, gdy nie korzystasz

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU