Likwidacja PIT, 13 i 14 emerytury oraz 800+. Do sejmowej komisji trafiła mocna petycja

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła petycja zmieniająca system podatkowo socjalny. Autor postuluje likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych, 800+ i dodatkowych emerytur. W ten sposób ludziom żyłoby się prościej, a państwo niemal nic by nie straciło. Najpewniej skutkowałoby to też zmniejszeniem liczby niepotrzebnych dla społeczeństwa urzędników, których jesteśmy zmuszeni utrzymywać.

„Fakt” poznał szczegóły petycji anonimowego autora, która trafiła do sejmowej Komisji ds. Petycji. Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie muszą zająć się propozycją.

Trafi ona pod obrady Komisji ds. Petycji. Tam zapadnie decyzja, czy będą się dalej toczyły nad nią prace, choć jako że postulaty są dobre i pożyteczne, projekt niestety zapewne zostanie utopiony już na początku.

Petycja zakłada likwidację 800+, 13 i 14 emerytury oraz zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor petycji wylicza, że budżet państwa na tym nie straci. Zyskaliby za to ludzie, którzy pracują.

„Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia” – napisano w petycji.

Projekt zakłada też likwidację ulg podatkowych. Uprościłoby to system i pozwoliło zaoszczędzić ludziom czas i zmartwienia dotyczące rozliczeń.

„Fakt” nie zwrócił szczególnej uwagi, ale powstałaby dodatkowa oszczędność w postaci możliwości zwolnień urzędników obsługujących te wszystkie programy. Do obsługi socjalu bowiem potrzebna jest rzesza urzędników utrzymywanych na nasz koszt. Dzięki ich zwolnieniu nie tylko zmniejszyłyby się jeszcze bardziej koszty dla państwa, czyli dla nas, ale dodatkowo ludzie ci mogliby zająć się czymś faktycznie pożytecznym w branży usługowej czy produkcyjnej, na czym jeszcze dodatkowo zyskałoby społeczeństwo.

Natomiast „Fakt” postanowił sprawdzić, ile straciliby beneficjenci zalegalizowanego rozboju. Wskazuje, że emeryci straciliby, bo obecnie nie płacą podatku PIT.

„Program Rodzina 500 plus, obecnie 800 plus, nie doprowadził do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów — jest to de facto program socjalny bez progów dochodowych, co kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa” – przypomniał autor petycji.

„13. i 14. emerytura w praktyce stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów powszechny efekt daje kwota wolna w podatku PIT na poziomie 30 tys. zł” – napisano.

Autor wylicza zalety wprowadzenia jego petycji w życie. Jednym z nich są większe dochody netto dla wszystkich obywateli, osiągających przychody, podlegające podatkowi PIT, bez względu na sytuację rodzinną. Innym jest uproszczenie systemu podatkowego, czyli brak rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy.

I wreszcie jako zaletę wskazuje wspomniane zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

„Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy” – stwierdził autor petycji.