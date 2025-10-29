- Reklama -

Podpułkownik Wieniamin Mazżerin, dowódca elitarnej rosyjskiej jednostki OMON „Obereg”, zginął 25 października w wyniku eksplozji samochodu. Do zamachu doszło w obwodzie kemerowskim na Syberii. Do akcji przyznał się ukraiński wywiad.

Według ukraińskich służb 45-letni oficer był jednym z głównych sprawców zbrodni wojennych popełnionych w Buczy.

Mazżerin dowodził jednostką specjalną Rosgwardii, która na początku pełnoskalowej inwazji stacjonowała w podkijowskiej Buczy. W kwietniu 2022 roku ukraiński wywiad zidentyfikował członków tego oddziału i publicznie oskarżył ich o dokonywanie masowych zabójstw, tortur i zbrodni na ludności cywilnej.

Po zakończeniu służby na froncie podpułkownik wrócił w głąb Rosji. Według informacji strony ukraińskiej, tam został namierzony. Do eksplozji doszło, gdy Mazżerin jechał szosą przez las.

Jak twierdzą Ukraińcy, agent działający na terytorium Rosji podłożył i zdetonował ładunek wybuchowy w jego pojeździe. Rosyjski oficer zginął na miejscu.

Narracja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy jest taka, że „Obereg” to jedna z wielu rosyjskich jednostek zaangażowanych w zbrodnie wojenne i „ludobójstwo na narodzie ukraińskim”. Służby zapewniają, że zidentyfikowały personalnie wszystkich członków oddziału i systematycznie pociągają ich do odpowiedzialności.