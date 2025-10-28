Ukraiński ambasador dyryguje rządem i służbami. Policja szuka sprawców. „Fala antyukraińskiego hejtu” [FOTO]

Policja w Polsce poszukuje domniemanych sprawców zdjęcia ukraińskiej flagi z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. Wcześniej polecenie ścigania wydał ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar.
„Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi Ukrainy w tym samym miejscu” – przekonywał na X ambasador Kijowa w Polsce Wasyl Bodnar.
Następnie postanowił dyrygować polskimi służbami i rządem.
„Zwracam się publicznie i drogą dyplomatyczną do @PolskaPolicja i @MSZ_RP o podjęcia właściwych działań w celu znalezienie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości. Ustawodawstwo Polski przewiduje nawet do roku pozbawienia wolności za znieważenie flagi państwowej” – napisał Bodnar.
Internauci w komentarzu do wpisu ukraińskiego ambasadora nie tylko krytykowali jego postawę. Zwrócili uwagę, że flaga mogła zostać „zdmuchnięta” przez silny wiatr.
— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 27, 2025
To, że ambasador obcego państwa występuje z żądaniami do rządu nie jest niczym nowym. Szczyt służalczości był osiągnięty pod rządami PiS, gdy ambasador USA Georgette Mosbacher wydawała polecenia napisane „na kolanie” premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
W 2018 roku ówczesna ambasador USA wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego, z błędami językowymi, w którym strofowała władzę „wstającą z kolan”. Nie została ogłoszona jako persona non grata. Potem kolejny amerykański ambasador jawnie stosował żądania wobec Warszawy, choć w tym przypadku nastąpiła jakakolwiek reakcja. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.
Skoro więc rząd pozwala na dyrygowanie sobą przez ambasadorów USA, to czemu Ukraińcy nie mieliby próbować? Zwłaszcza, że najwyraźniej taki sposób działania jest skuteczny, gdyż – jak podaje dorzeczy.pl – „policja w Przemyślu prowadzi czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za usunięcie ukraińskiej flagi z budynku Honorowego Konsulatu Ukrainy”.
„Poinformowała o tym ukraińska agencja Ukrinform, powołując się na rzecznik prasową przemyskiej policji Karolinę Kowalik. Jak przekazała, w poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie, że w nocy 26 października flaga ukraińska została zdjęta z budynku Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu, a maszt, na którym była zawieszona, został uszkodzony” – czytamy.
Policja prowadzi obecnie działania w celu ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawców.