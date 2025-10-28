Najnowszy sondaż: dwie Konfederacje w Sejmie, PSL i Polska 2050 pod progiem

- Reklama -

13 listopada 2025 r. minie dokładnie połowa kadencji obecnego parlamentu. W jakiej sytuacji znajdują się najważniejsze siły polityczne przed jej drugą częścią? PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu i utrzymują do siebie niewielki dystans.

Tym razem Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,4 proc. (o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września) a PiS na 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października, kiedy to doszło do zapowiadanej od dawna konsolidacji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

- Reklama -

Na trzecim miejscu jest Konfederacja (15 proc. poparcia, wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem), dalej jest Nowa Lewica z wynikiem 6,7 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.). Nad progiem jest też Konfederacja Korony z wynikiem 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego – a są to głównie koalicjanci KO. PSL ma 4,1 proc. (tyle samo co pod koniec września), Polska 2050 ma 1,3 proc, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Razem ma 4 proc. (o 1,4 pkt proc. więcej niż we wrześniu). Niezdecydowanych jest pod koniec października niewielu, bo 5,4 proc. Deklarowana frekwencja wynosi 54,8 proc.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

źródło: rp.pl