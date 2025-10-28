WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaNajnowszy sondaż: dwie Konfederacje w Sejmie, PSL i Polska 2050 pod progiem
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

Najnowszy sondaż: dwie Konfederacje w Sejmie, PSL i Polska 2050 pod progiem

-

Autor: MS
Logo Konfederacji
NCZAS.INFO | Logo Konfederacji. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

13 listopada 2025 r. minie dokładnie połowa kadencji obecnego parlamentu. W jakiej sytuacji znajdują się najważniejsze siły polityczne przed jej drugą częścią? PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu i utrzymują do siebie niewielki dystans.

Tym razem Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,4 proc. (o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września) a PiS na 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października, kiedy to doszło do zapowiadanej od dawna konsolidacji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Na trzecim miejscu jest Konfederacja (15 proc. poparcia, wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem), dalej jest Nowa Lewica z wynikiem 6,7 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.). Nad progiem jest też Konfederacja Korony z wynikiem 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego – a są to głównie koalicjanci KO. PSL ma 4,1 proc. (tyle samo co pod koniec września), Polska 2050 ma 1,3 proc, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Razem ma 4 proc. (o 1,4 pkt proc. więcej niż we wrześniu). Niezdecydowanych jest pod koniec października niewielu, bo 5,4 proc. Deklarowana frekwencja wynosi 54,8 proc.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

źródło: rp.pl

Poprzedni artykuł
Co grozi włamywaczom do Luwru?
Następny artykuł
Skandal w Niemczech. W publicznej telewizji transmitowano „queerowe katolickie nabożeństwo”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU