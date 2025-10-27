WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatNaukowcy zapowiadają kolejną pandemię. Na razie używają określenia "choroba X"
WiadomościŚwiatZdrowie

Naukowcy zapowiadają kolejną pandemię. Na razie używają określenia „choroba X”

-

Autor: KM
Koronawirus. Maska. Epidemia. Pandemia. Covid
NCZAS.INFO | Kobieta w masce. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
- Reklama -

Konflikt zbrojny na Ukrainie niesie za sobą nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla życia, ale także ryzyko wybuchu kolejnej globalnej pandemii – tak przynajmniej twierdzą naukowcy. Specjaliści od chorób zakaźnych ostrzegają, że strefy walk stanowią idealną „wylęgarnię” dla nowych patogenów. 

Zdaniem amerykańskiego naukowca Amesha Adalji, światowe systemy diagnostyczne są „bardzo słabe” w wykrywaniu nowych zagrożeń. Oznacza to, że pierwsze przypadki nowej choroby mogą pozostać niezauważone, dopóki skala zakażeń nie będzie już masowa.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Załamanie infrastruktury cywilnej jest jednym z głównych czynników ryzyka. Działania wojenne bezpośrednio niszczą system opieki zdrowotnej. Jako przykład podaje się bombardowanie klinik leczących gruźlicę – gdy pacjenci przerywają terapię, a nowi chorzy nie są diagnozowani, schorzenie to rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany, tworząc błędne koło.

Brak higieny i konieczność ukrywania się w zatłoczonych, prowizorycznych schronach sprzyjają także transmisji innych chorób. Wskazuje się między innymi na zagrożenie hantawirusem – śmiertelną chorobą przenoszoną przez gryzonie, która może prowadzić do niewydolności nerek i groźnych krwawień.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Naukowcy już teraz przygotowują się na scenariusz pojawienia się tajemniczego patogenu, określanego roboczo jako „Choroba X”.

Brytyjscy badacze używają dosadnej metafory, określając patogeny jako „barbarzyńców u bram”. Twierdzą, że w normalnych warunkach powstrzymują ich zdobycze nauki, technologii i medycyny. Jednak w czasie wojny ten system obronny zawodzi, otwierając zarazkom drogę do ataku.

Źródło:i.pl
Poprzedni artykuł
Zaskakujące wyniki wyborów w Argentynie. Sommer: Skoro rewolucja wolnościowo-judaizująca jest możliwa, to…
Następny artykuł
Nawrocki olewa Ukrainę i Zełeńskiego. „Jak chce, to niech przyjedzie do Warszawy”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU