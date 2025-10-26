Morawiecki i szokujące fakty ws. PLANdemii COVID-19

- Reklama -

Tak jak mówiłem wielokrotnie wcześniej, mamy do czynienia z ujawnianiem zbrodni ws. mniemanej pandemii Covid-19. Od dawna pisałem i mówiłem, że będą wychodziły nowe fakty i dowody á propos tej globalnej zbrodni, dezinformacji, manipulacji i kłamstwa.

Nie milkną echa od słynnego raportu (jeszcze PiS-owskiej) Najwyższej Izby Kontroli ws. dwóch lat tzw. pandemii Covid-19. PiS-owski NIK wręcz wgniótł w ziemię lata rządów lewaka i globalisty Mateusza Morawieckiego i jego sztab szalonych naukowców. Pozostaje jednak pytanie, komu naprawdę służyli?

PLANdemia Covid-19 to największy szwindel w historii świata?

NIK w swoim raporcie podsumował ponad dwa lata PLANdmii COVID-19 i stwierdził wprost, że był to gigantyczny szwindel. Przypomnijmy, że w latach 2020–2022 życie straciło oficjalnie ponad 250 tysięcy Polaków przez lockdown i brak dostępu do służby zdrowia. Statystycznie to, co się wtedy działo, nie różniło się od sezonowej grypy, o czym informowałem wielokrotnie na antenie telewizji wRealu24.

Przypominam, że za swoje dziennikarskie śledztwa á propos tych kwestii rzucono na nas atak służb w postaci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która została nasłana na naszą redakcję akurat mniej więcej wtedy, kiedy mocno opisywałem słynną Aferę Respiratorową. Ciekawa koincydencja, prawda? To właśnie wtedy z KPRM wyszły pisma do ABW, by inwigilować, ocenzurować i zniszczyć publicznie Marcina Rolę i Telewizję wRealu24.

Morawiecki wiedział o wszystkim i bezczelnie kłamie?

Ciekawy wpis popełnił dr n. med. Zbigniew Martyka na swoim Facebooku, w którym sugeruje naciski lobby medycznego i farmaceutycznego na ówczesnego premiera z PiS Mateusza Morawieckiego:

„Były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w sprawie Covid-19 był zastraszany przez »ekspertów«.

Podczas niedawnej rozmowy Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem padły zaskakujące słowa. Przeczytajcie, Państwo, uważnie ten fragment.

Morawiecki: …w 2020 roku musiałem ratować firmy…

Mentzen: Które wcześniej Pan zamknął.

Morawiecki: Pochwalił Pan zamykanie.

Mentzen: W marcu 2020 roku za to, że szybko działacie. A już w kwietniu okazało się, co to za choroba. Już było wiadomo, że błądzicie.

Morawiecki: Już w kwietniu się okazało, a to ciekawe. Ciekawe, jak Pan by się zachował jako premier, jakby do Pana przychodzili wirusolodzy, epidemiolodzy, specjaliści od chorób zakaźnych i powiedzieliby Panu, że ludzie będą zaraz umierali setkami tysięcy, miliony ludzi. Tak byliśmy straszeni.

Ta wypowiedź stanowi jednoznaczne przyznanie, że decyzje rządu były podejmowane pod wpływem strachu – a nie tylko chłodnej kalkulacji czy analizy danych. Premier używa słowa »straszeni«, co jest wręcz dosadnym określeniem. Oznacza to, że presja ze strony opiniotwórczych »ekspertów« przybrała formę emocjonalnego szantażu, opartego na groźbach masowej śmierci, które – jak pokazała przyszłość – nie miały pokrycia w rzeczywistości.

W pierwszych miesiącach tzw. pandemii dominował głos osób takich jak Neil Ferguson z Imperial College London, który prognozował setki tysięcy zgonów w Wielkiej Brytanii i miliony w USA, jeśli nie zostaną wprowadzone drastyczne środki. Te same prognozy odbijały się echem w całej Europie, w tym w Polsce, powtarzane bezkrytycznie przez wielu medialnych »ekspertów«. Przypisywano im rangę niemalże wyroczni, ignorując fakt, że wcześniejsze prognozy tych samych »ekspertów« – np. dotyczące epidemii świńskiej grypy (o czym wielokrotnie mówiłem) – również były całkowicie nietrafione.

Dziś już powszechnie wiadomo, że prognozy były dramatycznie zawyżone. Liczba zgonów na Covid-19 w Polsce – nawet przy bardzo szerokim sposobie ich klasyfikowania (szeroki sposób oznacza, że jako zgony z powodu Covid-19 klasyfikowane były również zawały, udary itp., jeżeli u pacjenta przy okazji wykryto obecność wirusa SARS-COV-2) – nie przekroczyła 140 tys. Tymczasem liczba nadmiarowych zgonów od początku tzw. pandemii do końca 2022 roku wyniosła według danych GUS około 250 tysięcy, co oznacza, że ogromna ich część była niezwiązana bezpośrednio z Covid-19, lecz z ograniczeniem dostępu do służby zdrowia i ogólnym paraliżem systemu ochrony zdrowia.

Zamknięcie gospodarki, wstrzymanie zabiegów planowych, ograniczenia w profilaktyce zdrowotnej oraz długotrwałe działanie w trybie kryzysowym doprowadziły do tragedii, której skali nie sposób przecenić. Zgony z powodu zawałów i udarów były spowodowane faktem, iż wielu pacjentów nie doczekało się pomocy na czas. Zgony z powodu nowotworów – tutaj na pierwszy plan wysuwa się brak badań przesiewowych oraz opóźnienia w diagnostyce i leczeniu. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Wszystko to można określić mianem ofiar strategii strachu, do której – jak sam przyznaje premier – został przekonany przez grono wybranych »ekspertów«.

Warto podkreślić, że w 2020 roku w Polsce i wielu innych krajach istniały również głosy naukowców, którzy apelowali o ostrożność w podejmowaniu radykalnych decyzji. Lekarze i naukowcy przestrzegali, że zamykanie systemu ochrony zdrowia dla pacjentów nie covidowych przyniesie tragiczne skutki. Niestety, głosy te były ignorowane, wyśmiewane lub cenzurowane, gdyż nie pasowały do dominującej narracji. W efekcie politycy podejmowali decyzje w oparciu o bardzo wąski zakres opinii.

Decyzje podejmowane pod wpływem strachu (nawet jeśli były szczere) nie zwalniają z odpowiedzialności. Wypowiedź premiera Morawieckiego w rozmowie z Sławomirem Mentzenem nie pozostawia wątpliwości: premier sam przyznał, że był straszony przez specjalistów. Decyzje o lockdownie i zamknięciu służby zdrowia były podejmowane pod wpływem emocji i presji ze strony »ekspertów«, których prognozy okazały się skrajnie nietrafione. Skutki tych decyzji – w tym przede wszystkim dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów – są faktem, który nie może zostać zignorowany.

Warto tutaj wspomnieć, że w Polsce lekarze, którzy od początku przestrzegali przed tragicznymi skutkami strategii walki z tzw. „pandemią”, do dziś są ścigani dyscyplinarnie przez sądy lekarskie. Pomimo faktu, iż dzisiaj ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że to my mieliśmy wtedy rację. Izby lekarskie nie mają natomiast żadnych zastrzeżeń do »ekspertów«, którzy siali panikę, rysując tragiczny obraz przyszłości – który nigdy nie miał prawa się zrealizować”. (za: Zbigniew Martyka)

Wiedział!

Osobiście uważam, że Mateusz Morawiecki wiedział dokładnie o wszystkim, co robi, jednak brnął w to kłamstwo celowo. Nie ma możliwości, by Premier RP nie wiedział już w kwietniu czy maju 2020 roku, że mamy do czynienia wyłącznie z cyrkiem medialnym. Tym bardziej teraz widzimy to dobitnie po głośnym raporcie w końcu PiS-owskiej Najwyższej Izby Kontroli.

Morawiecki i jego ekipa powinni ponieść wszystkie najsurowsze konsekwencje!