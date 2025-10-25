WIDEO
Nowy konflikt zbrojny na świecie? Minister obrony grozi „otwartą wojną”

-

Autor: AW
Pakistan. Armia.
NCZAS.INFO | Flaga Pakistanu. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Wikimedia, Ibnazhar, CC BY-SA 4.0
Minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif ostrzegł w sobotę przed „otwartą wojną” z Afganistanem w przypadku niepowodzenia rozmów pokojowych.

Minister obrony Pakistanu powiedział w sobotę, że wierzy, iż Afganistan chce pokoju, ale ostrzegł, że brak porozumienia podczas rozmów w Stambule oznaczałby „otwartą wojnę”.

19 października Pakistan i Afganistan uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni po ponad tygodniu krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób. Zapowiedziano również kolejne spotkania delegacji z Pakistanu i Afganistanu, aby zapewnić trwałość zawieszenia broni i weryfikować jego przestrzeganie.

Pakistan obwinia Afganistan o udzielanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). TTP od 2007 r. atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom. Oba kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tys. km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.

