Już dzisiaj debata historyczna Braun, Michalkiewicz, Sommer, Skalski. W sobotę Targi Książki Bez Cenzury

Gorący prawicowy weekend w Krakowie. Startujemy już w piątek wieczorem, a w sobotę zapraszamy na Targi Książki Bez Cenzury.

Konfederacja Korony Polskiej Kraków i tygodnik „Najwyższy CZAS!” serdecznie Państwa zapraszają na debatę historyczną, w której wezmą udział: Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Sommer i Marek Skalski. Piątek, 24 października, Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, godz. 18:30.

Już 24 października, w piątek, zapraszam Państwa na DEBATĘ HISTORYCZNĄ, w której udział wezmą: ja, Braun, Michalkiewicz. pic.twitter.com/bphzOaefkE — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 16, 2025

Z kolei w sobotę 25 października odbędą się Targi Książki Bez Cenzury, gdzie także będzie można spotkać ww. prawicowych publicystów a nawet kilku więcej. Targi Książki Bez Cenzury. Sala konferencyjna hotelu Tulip, Kazimierz, ul. Krakowska 28, godz. 10.00 – 19.00.

Wyrzucanie wydawnictw prawicowych i wolnościowych z targów książki trwa. Ale my nie składamy broni i "budujemy własne komitety". Zapraszam serdecznie na II edycję Krakowskich Targów Bez Cenzury. Niech komuna idzie na swoje targi ocenzurowane a wszystkich wolnościowców,… pic.twitter.com/BmZz024JBk — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 13, 2025

Transmisja na żywo z debaty historycznej odbędzie się na naszym kanale Biblioteka Wolności na YouTube, do subskrypcji którego gorąco zachęcamy.

Poniżej pełne kalendarium naszych wydarzeń do końca roku. Zapraszamy!

24 października, Kraków Debata historyczna: Braun – Michalkiewicz – Sommer – Skalski

Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, godz. 18:30

25 października, Kraków Targi Książki Bez Cenzury. Sala konferencyjna hotelu Tulip, Kazimierz, ul. Krakowska 28, godz. 10.00 – 19.00

8 listopada, Katowice Targi Książki Bez cenzury. Hotel Diament Spodek, al. Korfantego 35, godz. 11.00 – 19.00

28-30 listopada, Warszawa XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Czas na zmiany! Galeria „Prześwit” ul. Freta 39. PIĄTEK – 28 LISTOPADA 2025 – DZIEŃ FILMOWY 15:00 „Wołyń” (cz. 2) – warszawska premiera filmu Jacka Międlara

16:30 „Eugenika” – Grzegorz Braun

18:00 „Jedwabne” – Tomasz Sommer

19:30 „Transformacja” (cz. 1) – Grzegorz Braun Po każdej projekcji rozmowa z twórcami (w miarę możliwości czasowych). SOBOTA – 29 LISTOPADA 2025 10:30 – 11:00 PAFERE

11:00 – 12:30 Czy można usprawiedliwić podatki po latach – wykład Tomasza Sommera i premiera drugiego wydania książki o tym samym tytule

13:00 – 14:30 1000 lat historii Polski według Brauna – wykład Grzegorza Brauna oraz premiera drugiego tomu przełomowej książki prezesa Konfederacji Korony Polskiej

15:00 – 16:30 Prawica przed szansą! – wykład Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i lidera Ruchu Narodowego

16:30 – 18:00 Wielka debata historyczna: Prawda o historii Polski – Grzegorz Braun, Jan Żaryn, Tadeusz Płużański, Marek Skalski

18:30 – Bankiet bez prohibicji dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji NIEDZIELA – 30 LISTOPADA 2025 11:00 – 12:00 Walka o wolność nigdy się nie kończy – wykład Janusza Korwin-Mikkego

12:30 – 13:30 Jak Żydzi handlowali słowiańskimi niewolnikami – premierowy wykład Tomasza Szkopka

14:00 – 15:30 wykład niespodzianka!

16:00 – 18:00 Czysta trucizna – wykład Stanisława Michalkiewicza

20 grudnia, Wrocław Targi Książki Bez Cenzury i Festiwal Filmów Bez Cenzury. Siedziba NOT, ul. Piłsudskiego 74, godz. 10.00 – 19.00

Zachęcamy Państwa do wsparcia XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej oraz zastania patronem wydarzenia. Można to zrobić poprzez zrzutkę poniżej.