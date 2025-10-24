WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYJuż dzisiaj debata historyczna Braun, Michalkiewicz, Sommer, Skalski. W sobotę Targi Książki...
GŁÓWNYWiadomościPolska

Już dzisiaj debata historyczna Braun, Michalkiewicz, Sommer, Skalski. W sobotę Targi Książki Bez Cenzury

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Debata historyczna: Braun, Michalkiewicz, Sommer, Skalski w Krakowie. Foto: X/ Konfederacja Korony Polskiej Kraków
NCZAS.INFO | Debata historyczna: Braun, Michalkiewicz, Sommer, Skalski w Krakowie. Foto: X/ Konfederacja Korony Polskiej Kraków
- Reklama -

Gorący prawicowy weekend w Krakowie. Startujemy już w piątek wieczorem, a w sobotę zapraszamy na Targi Książki Bez Cenzury.

Konfederacja Korony Polskiej Kraków i tygodnik „Najwyższy CZAS!” serdecznie Państwa zapraszają na debatę historyczną, w której wezmą udział: Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, Tomasz Sommer i Marek Skalski. Piątek, 24 października, Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, godz. 18:30.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Z kolei w sobotę 25 października odbędą się Targi Książki Bez Cenzury, gdzie także będzie można spotkać ww. prawicowych publicystów a nawet kilku więcej. Targi Książki Bez Cenzury. Sala konferencyjna hotelu Tulip, Kazimierz, ul. Krakowska 28, godz. 10.00 – 19.00.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Transmisja na żywo z debaty historycznej odbędzie się na naszym kanale Biblioteka Wolności na YouTube, do subskrypcji którego gorąco zachęcamy.

Poniżej pełne kalendarium naszych wydarzeń do końca roku. Zapraszamy!

  • 24 października, Kraków

    Debata historyczna: Braun – Michalkiewicz – Sommer – Skalski
    Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, godz. 18:30

  • 25 października, Kraków

    Targi Książki Bez Cenzury. Sala konferencyjna hotelu Tulip, Kazimierz, ul. Krakowska 28, godz. 10.00 – 19.00

  • 8 listopada, Katowice

    Targi Książki Bez cenzury. Hotel Diament Spodek, al. Korfantego 35, godz. 11.00 – 19.00

  • 28-30 listopada, Warszawa

    XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Czas na zmiany! Galeria „Prześwit” ul. Freta 39.

    PIĄTEK – 28 LISTOPADA 2025 – DZIEŃ FILMOWY

    15:00 „Wołyń” (cz. 2) – warszawska premiera filmu Jacka Międlara
    16:30 „Eugenika” – Grzegorz Braun
    18:00 „Jedwabne” – Tomasz Sommer
    19:30 „Transformacja” (cz. 1) – Grzegorz Braun

    Po każdej projekcji rozmowa z twórcami (w miarę możliwości czasowych).

    SOBOTA – 29 LISTOPADA 2025

    10:30 – 11:00 PAFERE
    11:00 – 12:30 Czy można usprawiedliwić podatki po latach – wykład Tomasza Sommera i premiera drugiego wydania książki o tym samym tytule
    13:00 – 14:30 1000 lat historii Polski według Brauna – wykład Grzegorza Brauna oraz premiera drugiego tomu przełomowej książki prezesa Konfederacji Korony Polskiej
    15:00 – 16:30 Prawica przed szansą! – wykład Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i lidera Ruchu Narodowego
    16:30 – 18:00 Wielka debata historyczna: Prawda o historii Polski – Grzegorz Braun, Jan Żaryn, Tadeusz Płużański, Marek Skalski
    18:30 – Bankiet bez prohibicji dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

    NIEDZIELA – 30 LISTOPADA 2025

    11:00 – 12:00 Walka o wolność nigdy się nie kończy – wykład Janusza Korwin-Mikkego
    12:30 – 13:30 Jak Żydzi handlowali słowiańskimi niewolnikami – premierowy wykład Tomasza Szkopka
    14:00 – 15:30 wykład niespodzianka!
    16:00 – 18:00 Czysta trucizna – wykład Stanisława Michalkiewicza

  • 20 grudnia, Wrocław

    Targi Książki Bez Cenzury i Festiwal Filmów Bez Cenzury. Siedziba NOT, ul. Piłsudskiego 74, godz. 10.00 – 19.00

Zachęcamy Państwa do wsparcia XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej oraz zastania patronem wydarzenia. Można to zrobić poprzez zrzutkę poniżej.

Poprzedni artykuł
Podatkowanie końca świata. Wariactwo, za którym stoi metoda
Następny artykuł
Podwyżka cen paliw na horyzoncie. Wszystko przez sankcje

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU