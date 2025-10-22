WIDEO
TEMAT DNIA

Irlandczycy wyszli na ulice. Protesty po tym, jak imigrant z Afryki próbował zgwałcić 10-latkę [FOTO/VIDEO]

-

Autor: DC
Protesty w Irlandii po tym, jak imigrant z Afryki próbował zgwałcić 10-latkę.
NCZAS.INFO | Protesty w Irlandii po tym, jak imigrant z Afryki próbował zgwałcić 10-latkę. / foto: screen X (kolaż)
W poniedziałek w Irlandii aresztowano imigranta. Przekazy lewackich mediów na ten temat są dość niejasne. Najpewniej dopuścił się próby gwałtu na 10-letnim dziecku.

Do zdarzenia doszło w pobliżu centrum dla imigrantów w Saggart na południowo-zachodnich przedmieściach Dublina. Ośrodek dla imigrantów został urządzony w czterogwiazdkowym hotelu City-West przez irlandzkie służby imigracyjne.

„Daily Mail” poinformowało, że aresztowano mężczyznę w wieku około 30 lat. Zatrzymanie miało miejsce w ośrodku Służby Zakwaterowania Ochrony Międzynarodowej (IPAS).

Irlandzka policja potwierdziła, że aresztowanie miało miejsce w poniedziałek o godz. 19.30 czasu lokalnego. Ofiarą była dziewczynka będąca pod opieką Agencji Dziecka i Rodziny Irlandii (TUSLA).

Dziecko oddaliło się podczas spaceru w centrum Dublina. Po pewnym czasie dziewczynka sama zadzwoniła do agencji, by poinformować o groźnym zajściu.

TUSLA zidentyfikowała miejsce, gdzie przebywa i powiadomiła policję. Funkcjonariusze podjęli działania śledcze.

Według „Daily Mail”, zatrzymany to „najpewniej” imigrant ubiegający się o azyl. „DublinLive” przekazał, że imigrant ten pochodzi z Afryki. Z kolei rządowy nadawca RTE twierdził, że zatrzymany nie był rezydentem ośrodka dla imigrantów.

Pod gmachem City-West, gdzie stworzono ośrodek dla imigrantów zebrali się manifestanci, gdy pojawiła się informacja o gwałcie na dziecku. Według lewicowego rządowego RTE było to 60 osób. Demonstranci trzymali flagi Irlandii i transparent z napisem „SOS. Uratujcie nasze Saagart”.

Dwa miejsca koło City-West zostały zamknięte w celu przeprowadzenia badań kryminalistycznych. Dziecko otrzymało pomoc medyczną.

Irlandia jest obecnie ofiarą multikulturowej polityki, na wyraźną prośbę samych Irlandczyków. W ciągu 12 miesięcy do kwietnia ubiegłego roku Irlandia przyjęła prawie 15 tys. imigrantów, co jest największą liczbą od 17 lat.

Według Eurostatu, w Irlandii przebywa obecnie ponad 1,21 mln cudzoziemców. Stanowi to 23 proc. populacji kraju, która wynosi 5,38 mln osób.

Źródło:kresy.pl / nczas.info
