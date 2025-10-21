WIDEO
Zginął po 24 godzinach. Imigrant z Somalii zadźgał imigranta z Ukrainy
TEMAT DNIA

Zginął po 24 godzinach. Imigrant z Somalii zadźgał imigranta z Ukrainy

-

Autor: KM
policja Wielka Brytania
NCZAS.INFO | Zdjęcie ilustracyjne. / foto: domena publiczna
Do wstrząsającej zbrodni doszło w ośrodku dla nieletnich imigrantów w Dublinie. 17-letni Ukrainiec Wadym Davydenko został zamordowany zaledwie dzień po swoim przyjeździe do Irlandii. O atak oskarżono innego 17-latka, mieszkańca ośrodka pochodzącego z Somalii.

Wadym Davydenko, który niedawno ukończył szkołę średnią w Kijowie, przybył samotnie do Irlandii 14 października. Zaledwie dzień później, 15 października, został zamordowany.

Do ataku doszło około godziny 11:00 w ośrodku opieki Tusla w dublińskiej dzielnicy Donaghmede. W placówce przebywało czterech nieletnich azylantów. Jak wynika z ustaleń przekazanych przez BBC, między Davydenko a 17-latkiem z Somalii wybuchła kłótnia, która błyskawicznie przerodziła się w brutalny atak nożem.

Ukrainiec doznał licznych ran kłutych głowy, twarzy i klatki piersiowej. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, zmarł na miejscu.

Funkcjonariusze irlandzkiej policji aresztowali napastnika na miejscu zdarzenia. On również został przewieziony do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu – jak się okazało, były to rany odniesione podczas próby obrony ze strony ofiary.

Somalijski nastolatek stanął przed sądem w Dublinie. Ze względu na wiek oskarżonego, jego tożsamość nie została ujawniona. Podczas rozprawy, na której towarzyszył mu tłumacz, nie odpowiedział na postawiony mu zarzut morderstwa. Jego obrońca nie wnioskował o zwolnienie za kaucją, zażądał natomiast zapewnienia klientowi natychmiastowej pomocy psychiatrycznej i medycznej. Sąd przychylił się do wniosku i umieścił 17-latka w areszcie dla nieletnich.

W trakcie tragicznego zdarzenia ranna została również kobieta pracująca w ośrodku, która próbowała interweniować i rozdzielić nastolatków. Ambasada Ukrainy w Irlandii zapewnia o pomocy konsularnej rodzinie zmarłego i zajmuje się organizacją transportu jego ciała do kraju.

Źródło:bbc.com
