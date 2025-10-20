Korwin-Mikke: Kobiety są dźwignią cywilizacji. To działa bez pomocy państwowej [VIDEO]

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke w najnowszym komentarzu wideo na YouTube odniósł się do problemu toalet, a raczej ich braku. Jak wskazał, w normalnym kraju ten problem znika, dzięki… kobietom.

– W całej Polsce pełno jest ludzi, którzy chcą zrobić innym jak najlepiej za cudze pieniądze – powiedział Korwin-Mikke. Następnie nestor wolnościowców wspomniał o stowarzyszeniach miejskich, które domagają się, by było więcej mieszkań, a jednocześnie krytykują deweloperów.

Korwin-Mikke wyjaśnił, że ich zdaniem „deweloperzy są źli, bo deweloperzy stawiają budynki ciasno, mają małe mieszkania i dzięki temu ludzie żyją w ciasnych mieszkaniach”.

– No dobrze, tylko nikt się nie pyta, dlaczego deweloperzy to robią? Czy dlatego, że oni lubią to robić? Nie. Dlatego, że na tym się najlepiej zarabia, a na tym się najlepiej zarabia, bo ludzie po prostu chcą mieszkać tanio, tak samo jak lubią kupować w sklepach tanio, tak samo lubią mieszkać w tanich mieszkaniach nie dlatego, że lubią małe mieszkania tylko dlatego, że po prostu nie mają pieniędzy. To są właśnie biedni ludzie, o których trzeba się troszczyć – podkreślił.

Kobiety są dźwignią cywilizacji

– Jest na Twitterze (…) znakomity szachista p. Tomasz Jaskółka i p. Jaskółka się wyraźnie szczyci wyższością cywilizacyjną, że co dwudziesty Rosjanin to załatwia się do dziury w ziemi. No ja nie wiem, ile w Polsce się załatwia do dziury w ziemi, pewno mniej. Nikt tego podejrzewam mnie nie liczył i ja nie widziałem będąc w Rosji nikogo, kto wziął się do dziury w ziemi, ale na pewno tacy są – powiedział w dalszej części nagrania Korwin-Mikke.

– Ale proszę państwa, wolność polega na tym, że jeden człowiek sobie robi piękną łazienkę ze złotymi kranami, a drugi za te pieniądze kupuje sobie wódkę, chla i załatwia się do dziury w ziemi, bo go już nie stać nie stać na łazienkę. I na tym właśnie polega wolność, są i tacy, i tacy i w wolnym kraju wolno mieć łazienkę z kryształowymi kranami i nikt za to nie każe podatkiem od luksusu, a wolno też załatwiać się do dziury w ziemi, pod warunkiem, że smród nie przeszkadza sąsiadom – dodał.

Korwin-Mikke podkreślił, że w normalnym kraju ten problem rozwiązują kobiety. – Kobiety po prostu nie zawierają bliższych znajomości z facetami, którzy załatwiają się do dziury w ziemi. Pomału, pomału taki jeden z drugim musi się podrapać w głowę, że mieć żeby mieć żonę, czy choćby kochankę, no to niestety musi sobie sprawić jakąś wygódkę przynajmniej, a jak nie to nawet łazienkę, a potem jak już przyjdzie ta dziewczyna to po roku powie, że ona sobie życzy kafelki, bo jak nie to sobie idzie – wyjaśnił.

– Kobiety są dźwignią cywilizacji. Kobiety właśnie powodują, że mężczyźni oprócz tego, że zdobywają świat, księżyc robią boom, wojnę etc., to jeszcze kobiety powodują, że świat jest miły i sympatyczny. To jest bardzo ważna rola kobiet i to działa bez pomocy państwowej – podsumował Korwin-Mikke.