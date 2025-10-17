WIDEO
Dokumenty wojskowe na wysypisku. Kosiniak-Kamysz zabrał głos. „Jeśli ktokolwiek…”

Autor: MMP
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Władysław Kosiniak-Kamysz. / foto: screen YouTube
Onet donosił, że na wysypisku znaleziono dokumenty wojskowe. Do sprawy odniósł się w RMF FM szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Onet podał, że jest w posiadaniu setek stron dokumentacji wojskowej, w tym oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”. Jak opisuje portal, w dokumentach tych są m.in. mapy składów wojskowych, plany ewakuacji materiałów wybuchowych w przypadku wojny, procedury operacyjne, opisy techniczne magazynów materiałów wybuchowych, czy dane osobowe pracowników jednostek, plany rozmieszczenia jednej z jednostek w ramach ćwiczeń.

Do redakcji Onetu dokumenty trafiły z rąk osób, które miały je znaleźć na jednym z wysypisk w rejonie składu materiałów wybuchowych. Redakcja oświadczyła, że wie, który to skład i większość z dokumentów dotyczy właśnie tego obiektu.

„Według nadawców materiały wypadły z jednego z plastikowych worków na wysypisku. Twierdzą, że w wielu workach znajdowały się dokumenty zniszczone w niszczarce, jednak w wielu innych były to dokumenty niepocięte” – czytamy.

O sprawę był pytany w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. – Podjęliśmy działania. Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Kwerenda w tej jednostce na razie nie wskazuje na ubytek dokumentów — ale może to być prowokacja – ocenił minister obrony narodowej.

Przyznał też, że „sprawa jest poważna”. – Dlatego od razu jest postępowanie. Jeżeli ktokolwiek by się dopuścił złamania ustawy o ochronie informacji niejawnej — to jest sprawa karna. Jeśli ktokolwiek by się tego dopuścił, to poniesie stanowcze konsekwencje – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Źródło:Onet/RMF FM
