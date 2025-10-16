WIDEO
Koniec ulgi dla miłośników samochodów elektrycznych. Nadchodzi podatek
Motoryzacja

Koniec ulgi dla miłośników samochodów elektrycznych. Nadchodzi podatek

-

Autor: KM
Ładowanie samochodu elektrycznego.
Ładowanie samochodu elektrycznego - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP/EPA
Norweski minister finansów Jens Stoltenberg w przedstawionej propozycji budżetu na 2026 rok zapowiedział objęcie samochodów elektrycznych podatkiem VAT. W 2027 roku zerowy podatek ma elektryki ma być zupełnie wycofany.

Do końca grudnia sprzedaż aut z napędem elektrycznym będzie zwolniona z podatku VAT, jeśli ich ostateczna cena nie przekroczy 500 tys. koron (około 180 tys. złotych). Od stycznia limit ten zostanie obniżony do 300 tys. koron (108 tys. złotych).

Większość nowych aut na rynku, których zakup był do tej pory w ten sposób dotowany, w 2026 roku nie zostanie objęta ulgami. Do ceny powyżej limitu sprzedawcy będą musieli dodać 25 proc. podatku. Stoltenberg zapowiedział jednocześnie, że w 2027 roku opodatkowana będzie cała cena auta elektrycznego.

– Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje – ocenił na środowej konferencji prasowej Stoltenberg.

Minister finansów zapewnił jednocześnie, że zakup elektryków nadal będzie bardziej atrakcyjny niż samochodów spalinowych czy hybryd. W tym celu jeszcze bardziej podniesione zostaną opłaty za zakup i korzystanie z takich modeli.

We wrześniu auta z napędem elektrycznym stanowiły ponad 98 proc. ogółu nowo zarejestrowanych w Norwegii samochodów. Z 30-procentowym udziałem elektryków w ogólnej liczbie poruszających się po drogach samochodów Norwegia znajduje się na szczycie rankingu elektromobilności na świecie według organizacji OFV monitorującej norweski rynek motoryzacyjny.

