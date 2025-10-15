Polska marka podbija ukraiński rynek. Ekspansja nawet blisko frontu

- Reklama -

Polska marka odzieżowa Sinsay, należąca do gdańskiej grupy LPP, prowadzi imponującą ekspansję na rynku ukraińskim. Mimo trwającej wojny, w ciągu zaledwie czterech lat liczba sklepów sieci wzrosła dziesięciokrotnie – z 33 do 330. Firma odważnie wchodzi nawet do miast leżących blisko linii frontu, a wyniki finansowe potwierdzają, że ta ryzykowna strategia się opłaca.

Rozwój sieci Sinsay na Ukrainie w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. Tylko w 2024 roku uruchomiono 153 nowe sklepy, a w bieżącym roku do października otwarto już 144 kolejne.

- Reklama -

Co więcej, marka nie ogranicza swojej działalności do względnie bezpiecznych regionów na zachodzie kraju. Nowe salony powstały m.in. w Zaporożu i Charkowie – miastach regularnie ostrzeliwanych przez siły rosyjskie.

Za sukcesem stoi przemyślana strategia. Sinsay stawia na ekspansję w mniejszych miejscowościach, takich jak Kociubynske czy Dolynske, otwierając sklepy nie tylko w galeriach handlowych, ale także w wolnostojących budynkach. Kluczowym elementem jest również silny nacisk na sprzedaż internetową, która uzupełnia ofertę stacjonarną.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Efekty widać w wynikach finansowych. W pierwszej połowie 2025 roku przychody LPP na Ukrainie sięgnęły 7 miliardów hrywien (ok. 165 mln dolarów), co oznacza wzrost o ponad 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Działalność w kraju objętym wojną wiąże się jednak z ryzykiem. Na początku października w wyniku rosyjskiego ataku na Lwów spłonął magazyn partnera logistycznego LPP. Firma uspokajała jednak, że straty były niewielkie i nie wpłynęły na obsługę ukraińskiego rynku.

Ekspansja na Ukrainie jest częścią globalnej strategii grupy LPP, która w tym roku planuje otworzyć na świecie blisko 1500 nowych sklepów Sinsay. Właściciel marek takich jak Reserved, Cropp, House i Mohito zapowiada, że rozwój na Ukrainie będzie kontynuowany również w 2026 roku.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych? Dobrze

Mogłoby być lepiej

Nie jest tak najgorzej

Źle

Nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki Zobacz wyniki