WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościBiznesPolska marka podbija ukraiński rynek. Ekspansja nawet blisko frontu
WiadomościBiznesŚwiatWojna na Ukrainie

Polska marka podbija ukraiński rynek. Ekspansja nawet blisko frontu

-

Autor: KM
Sinsay, sklep, galeria handlowa.
NCZAS.INFO | Sklep Sinsay - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP
- Reklama -

Polska marka odzieżowa Sinsay, należąca do gdańskiej grupy LPP, prowadzi imponującą ekspansję na rynku ukraińskim. Mimo trwającej wojny, w ciągu zaledwie czterech lat liczba sklepów sieci wzrosła dziesięciokrotnie – z 33 do 330. Firma odważnie wchodzi nawet do miast leżących blisko linii frontu, a wyniki finansowe potwierdzają, że ta ryzykowna strategia się opłaca.

Rozwój sieci Sinsay na Ukrainie w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. Tylko w 2024 roku uruchomiono 153 nowe sklepy, a w bieżącym roku do października otwarto już 144 kolejne.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Co więcej, marka nie ogranicza swojej działalności do względnie bezpiecznych regionów na zachodzie kraju. Nowe salony powstały m.in. w Zaporożu i Charkowie – miastach regularnie ostrzeliwanych przez siły rosyjskie.

Za sukcesem stoi przemyślana strategia. Sinsay stawia na ekspansję w mniejszych miejscowościach, takich jak Kociubynske czy Dolynske, otwierając sklepy nie tylko w galeriach handlowych, ale także w wolnostojących budynkach. Kluczowym elementem jest również silny nacisk na sprzedaż internetową, która uzupełnia ofertę stacjonarną.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Efekty widać w wynikach finansowych. W pierwszej połowie 2025 roku przychody LPP na Ukrainie sięgnęły 7 miliardów hrywien (ok. 165 mln dolarów), co oznacza wzrost o ponad 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Działalność w kraju objętym wojną wiąże się jednak z ryzykiem. Na początku października w wyniku rosyjskiego ataku na Lwów spłonął magazyn partnera logistycznego LPP. Firma uspokajała jednak, że straty były niewielkie i nie wpłynęły na obsługę ukraińskiego rynku.

Ekspansja na Ukrainie jest częścią globalnej strategii grupy LPP, która w tym roku planuje otworzyć na świecie blisko 1500 nowych sklepów Sinsay. Właściciel marek takich jak Reserved, Cropp, House i Mohito zapowiada, że rozwój na Ukrainie będzie kontynuowany również w 2026 roku.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Źródło:money.pl
Poprzedni artykuł
Warzecha: Wszystko może być powiązane ze zmianami klimatu w dowolną stronę
Następny artykuł
Michalkiewicz, Skalski: Od Korwina do Lenina!

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU