Polska marka podbija ukraiński rynek. Ekspansja nawet blisko frontu

Polska marka odzieżowa Sinsay, należąca do gdańskiej grupy LPP, prowadzi imponującą ekspansję na rynku ukraińskim. Mimo trwającej wojny, w ciągu zaledwie czterech lat liczba sklepów sieci wzrosła dziesięciokrotnie – z 33 do 330. Firma odważnie wchodzi nawet do miast leżących blisko linii frontu, a wyniki finansowe potwierdzają, że ta ryzykowna strategia się opłaca.
Rozwój sieci Sinsay na Ukrainie w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. Tylko w 2024 roku uruchomiono 153 nowe sklepy, a w bieżącym roku do października otwarto już 144 kolejne.
Co więcej, marka nie ogranicza swojej działalności do względnie bezpiecznych regionów na zachodzie kraju. Nowe salony powstały m.in. w Zaporożu i Charkowie – miastach regularnie ostrzeliwanych przez siły rosyjskie.
Za sukcesem stoi przemyślana strategia. Sinsay stawia na ekspansję w mniejszych miejscowościach, takich jak Kociubynske czy Dolynske, otwierając sklepy nie tylko w galeriach handlowych, ale także w wolnostojących budynkach. Kluczowym elementem jest również silny nacisk na sprzedaż internetową, która uzupełnia ofertę stacjonarną.
Efekty widać w wynikach finansowych. W pierwszej połowie 2025 roku przychody LPP na Ukrainie sięgnęły 7 miliardów hrywien (ok. 165 mln dolarów), co oznacza wzrost o ponad 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Działalność w kraju objętym wojną wiąże się jednak z ryzykiem. Na początku października w wyniku rosyjskiego ataku na Lwów spłonął magazyn partnera logistycznego LPP. Firma uspokajała jednak, że straty były niewielkie i nie wpłynęły na obsługę ukraińskiego rynku.
Ekspansja na Ukrainie jest częścią globalnej strategii grupy LPP, która w tym roku planuje otworzyć na świecie blisko 1500 nowych sklepów Sinsay. Właściciel marek takich jak Reserved, Cropp, House i Mohito zapowiada, że rozwój na Ukrainie będzie kontynuowany również w 2026 roku.