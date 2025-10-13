Żydowski spęd w Warszawie. Rabin Schudrich będzie odmawiał psalmy dziękczynne w związku z sytuacją w Strefie Gazy

- Reklama -

„Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich wraz z innymi rabinami i przyjaciółmi odmówi w poniedziałek przed ambasadą Izraela Psalmy wdzięczności za uwolnienie ostatnich 20 żyjących zakładników z Gazy” – przekazała PAP Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Chodzi o normalizację ludobójstwa, nazwaną „porozumieniem”.

W wyniku porozumienia o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem, które zostało narzucone przy udziale Stanów Zjednoczonych, w poniedziałek Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 zakładników. Wcześniej uwolnił siedmiu porwanych.

Przez ostatnie dwa lata naród palestyński był poddawany z tego powodu systematycznej i celowej eksterminacji, którą bez przesady należy nazwać ludobójstwem. Taką ocenę podawały zresztą też bardzo poprawne politycznie instytucje na całym świecie, niezależnie od siebie.

Jednak uwaga zdecydowanej większości mediów kierowana jest tak, by o tym nie wspominać. Zamiast tego trąbi się o „sukcesie”, gdyż „uratowano” kilkadziesiąt osób, kosztem setek tysięcy niewinnych.

Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy normalizacji ludobójstwa zwanej rozejmem w Strefie Gazy narzuconego przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych, a Izrael ma uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po najeździe dwa lata temu.

Najazd na Strefę Gazy rozpoczął się 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W ramach żydowskiego odwetu zginęło co najmniej ponad 67,8 tys. Palestyńczyków, choć różne instytucje podają znacznie większe ilości pomordowanych.

Natomiast liczba Palestyńczyków rannych i pozbawionych majątków sięga znacznie wyżej. Obecnie jest nie do oszacowania, gdyż sama Gaza została doszczętnie zniszczona.