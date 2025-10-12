To nie Putin, tylko stolarz z Białorusi? Szokujące doniesienia o przywódcy Rosji [VIDEO]

- Reklama -

Od kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, o Władimirze Putinie powstało wiele teorii spiskowych. A to miał umierać na zawał, a to znowu już umarł. W innym czasie miał być obalony przez demokratyczną opozycję (która sama w sobie jest niezłą teorią spiskową) albo być zastąpiony przez sobowtóra. W tym ostatnim temacie powstała interesująca teoria. Otóż na ekranach mamy widzieć nie Putina, lecz jego dublera, którym jest białoruski stolarz.

Walerij Sołowiej, były profesor w w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Moskwie ocenił na podstawie wyemitowanego wystąpienia Putina, że to w rzeczywistości nie jest przywódca Rosji, lecz dubler. Wskazał konkretnie na białoruskiego stolarza.

Chodzi o noworoczne wystąpienie Putina w 2024 roku. Temat nagłośnił doradca ukraińskiego MSW Anton Geraszenko na X.

„Rosyjski teoretyk spiskowy Walerij Sołowiej jest przekonany, że to sobowtór Putina złożył Rosjanom noworoczne życzenia” – napisał, udostępniając nagranie.

Russian conspirologist Valery Solovey is convinced that it was Putin’s double, a fourth-class carpenter from Belarus Yevgeny Vasilyevich, who wished Russians a Happy New Year. https://t.co/q8BcMkVwlu pic.twitter.com/9657wxglxh — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2024

Na nagraniu Sołowiej odwołuje się do występu Putina, który – jego zdaniem – Putinem nie jest.

– Ci z Was, drodzy przyjaciele, którzy widzieli tzw. życzenia noworoczne tzw. prezydenta Federacji Rosyjskiej, zapewne zauważyli, że były one bardzo krótkie. Były one nie tylko bardzo krótkie, ale były jednymi z najkrótszych w historii. Dlaczego było jednym z najkrótszych? Odpowiedź jest jasna. Abyś nie patrzył i nie słuchał – powiedział Walerij Sołowiej.

– Nie patrzył na wygląd i nie słuchał głosu tego mężczyzny. Ten człowiek, sobowtór Putina, nazywa się Jewgienij Wasiljewicz. Pochodzi z Białorusi. Jest stolarzem czwartej klasy. Taka jest prawda – przekonywał.

Część mediów przypomniała, że to nie pierwsza teoria spiskowa Sołowieja. Kilka miesięcy wcześniej przekonywał, że Władimir Putin nie żyje, a jego ciało znajduje się w kostnicy.