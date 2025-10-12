Szokujące sceny w Watykanie. Wszedł na ołtarz bazyliki Świętego Piotra i oddał mocz. Został zatrzymany [VIDEO]

- Reklama -

„W bazylice Świętego Piotra doszło w sobotę do obscenicznych czynów; ich sprawca – prawdopodobnie niezrównoważony – został natychmiast zatrzymany przez ochronę” – podały źródła watykańskie. Jak wyjaśniono, o tym incydencie poinformowano papieża Leona XIV.

Według przekazywanych relacji mężczyzna zbliżył się do głównego Ołtarza Konfesji w bazylice i zaczął się tam obnażać dokonując obscenicznych czynów.

Żandarmeria watykańska i obecny na miejscu personel zatrzymały sprawcę, który- jak zaznaczono- okazywał znaki niezrównoważenia.

„Pasożyt włamuje się do bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i oddaje mocz na ołtarz” – napisał na X profil RadioGenoa, publikując nagranie.

Parasite breaks into St. Peter’s Basilica in Vatican and urinates on the altar. pic.twitter.com/l3jvLyJFmH — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 11, 2025

To kolejny incydent w bazylice Św. Piotra. W lutym tego mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować.

