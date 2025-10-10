- Reklama -

W wieku 95 Zmarł prof. Adam Strzembosz w przeszłości m.in. wiceminister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Prof. Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie, był profesorem nauk prawnych, także nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

- Reklama -

Jego biogramy są zawyczaj mocno cukierkowe i pełne zachwytów nad „wielkością postaci”, jak ten wyszykowany na okoliczność śmierci profesora przez PAP:

„W PRL Adam Strzembosz sprzeciwiał się autorytaryzmowi – po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo – został wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach późniejszych był m.in. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W 2012 r. prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na piątkowym briefingu powiedział, że przed chwilą dotarła do niego informacja o śmierci prof. Strzembosza, którego nazwał 'legendą polskiego wymiaru sprawiedliwości'”.

Sa jednak tacy, którzy zgłaszają zdanie odrębne, co do „nieskazitelności” prof. Adama Strzembosza. Według nich „to ponura postać dla Polski — niezależnie od wieku. To on zablokował dekomunizację sądów po 1989 roku, co wpędziło III RP w stagnację i zależność od postsowieckich wpływów”.

Leszek Żebrowski, znany publicysta zajmujący się odkłamywanie polskiej historii, w wielu swoich publikacjach opisywał i omawiał szkody, jakie wyrządził Strzembosz dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Oto jeden z wpisów Leszka Żebrowskiego, opisujący stan faktyczny „polskiego wymiaru niesprawiedliwości”:

„Autorytet tych środowisk Adam Strzembosz został sędzią w 1961 r. Kto wtedy obsadzał? A prokurator Wojciech Hermeliński? A sędzia Ryszard Kalisz – kiedy odbył praktykę sądową, czy nie w stanie wojennym?

Może faktycznie warto zrobić podziały na wadliwych i tych bez wad prawnych. Obsadzonych po 1989 r. i nasadzonych przez komunę do 1989 r.”