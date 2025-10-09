Ordynator zatrzymany podczas dyżuru. Miał zarabiać nawet 100 tys. zł

- Reklama -

Miał wystawiać fikcyjne zwolnienia i poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej, by osobom skazanym „utrudnić odbycie kary więzienia”. Ordynatorowi neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Jackowi D. przedstawiono zarzuty korupcyjne i poświadczenia nieprawdy; grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania dr. n. med. Jacka D., ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, doszło w poniedziałek rano.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że „prokurator przedstawił lekarzowi zarzuty dotyczące przyjęcia co najmniej 80 tys. zł korzyści majątkowej, a także poplecznictwa i poświadczenia nieprawdy”.

Prokurator wskazał, że podejrzany lekarz m.in. wystawiał fikcyjne zwolnienia lekarskie i przyjmował na oddział osoby bez istniejących ku temu przesłanek medycznych. – Ponadto poświadczając nieprawdę w ich dokumentacji medycznej, utrudniał prowadzone przeciwko nim postępowania karne, doprowadzając do nieodbycia przez nie kary pozbawienia wolności – zaznaczył Wawrzyniak.

Dodał, że prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie lekarza. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Prokurator, pytany – w odniesieniu do osób, które dzięki „pomocy” lekarza miały odroczyć sobie odbywanie kary – czy były to osoby skazane za poważne przestępstwa, odpowiedział, że „na tę chwilę nie ma wiedzy, za jakie przestępstwa te osoby zostały skazane”.

Wawrzyniak poinformował we wtorek, że w poniedziałek, 6 października, policjanci z Wydziału do spraw Korupcji oraz policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu zatrzymali w sprawie łącznie 7 osób. Wśród zatrzymanych – poza kierownikiem jednego z oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – byli także dwaj pośredniczący w załatwianiu przyjęcia osób do szpitala i nakłaniający do wytworzenia „lewej” dokumentacji medycznej.

Wawrzyniak tłumaczył, że policjanci z KWP w Poznaniu w ub. roku otrzymali informacje, że „jeden z lekarzy pracujący w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu i pełniący funkcję kierowniczą na jednym z oddziałów w zamian za pieniądze tworzył fikcyjne dokumentacje medyczne dotyczące zdrowia określonych osób i tym samym pomagał im uniknąć odpowiedzialności karnej lub pobytu w więzieniu”.

– Niektóre z nich, skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, chciały odroczyć termin wykonania kary. W tym celu przyjmowane były na oddział szpitalny bez wskazań medycznych, a w ich dokumentacji poświadczana była nieprawda. Jeszcze inne uzyskiwały zwolnienia lekarskie lub recepty – wskazał Wawrzyniak.

Dodał, że dwaj pośredniczący w tym procederze zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowych w zamian za zachowania naruszające prawo, a także nakłaniania do wytworzenia nieprawdziwej dokumentacji medycznej. Wobec jednego z nich prokurator złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

– Pozostali zatrzymani, podejrzani o wręczenie korzyści majątkowych i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, będą odpowiadać z wolnej stopy. Prokurator zastosował wobec nich dozory policji oraz poręczenia majątkowe – podkreślił prokurator.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Szpital odniósł się do zatrzymania ordynatora

We wtorek rano do zatrzymania mężczyzny odniósł się na konferencji prasowej dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, prof. Dawid Murawa. Poinformował on, że do zatrzymania ordynatora Oddziału Neurologii doszło w poniedziałek ok. godz. 6, kiedy lekarz był na dyżurze. Dyrektor zaznaczył jednak, że nie było sytuacji, by mimo zatrzymania dyżurującego ordynatora pacjenci pozostali bez opieki innego lekarza. Dodał, że w trakcie działań policji m.in. przeszukano gabinet ordynatora i zabezpieczono dokumentację medyczną części pacjentów.

– Zostaliśmy poproszeni przez policję o przygotowanie dokumentacji grupy wyznaczonych pacjentów. To była grupa 10 osób wskazanych z imienia i nazwiska, z numerami PESEL. Ta dokumentacja oczywiście została udostępniona – powiedział dyrektor. Dodał, że dokumentacja dotyczyła osób hospitalizowanych w „ostatnich dniach”, a zatrzymany lekarz „był osobą odpowiedzialną za weryfikację przyjęcia tych pacjentów, kwalifikację ich do określonych procedur leczniczych”.

Dyrektor podkreślił, że obecnie „oddział pracuje w miarę normalnie”. Wskazał jednak, że szpital – w związku z działalnością poprzednich dyrekcji – funkcjonował „w zakresie kadry okrojonej do bólu”.

– W związku z tym takie sytuacje, jak ta, która miała miejsce wczoraj, powodują, że jakieś istotne zagrożenie dla funkcjonowania oddziału jest. Wynika to z prostej sytuacji, mianowicie należy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy młodzież, która jest w trakcie kształcenia, czyli rezydentury, w trakcie specjalizacji z danej dziedziny, ma kierownika specjalizacji. Jeżeli okazuje się, że kierownik specjalizacji jest aresztowany i w perspektywie bliższego czasu by nie wrócił do pracy, wówczas zaczyna się też problem edukacji tych młodych osób z punktu widzenia formalno-prawnego – powiedział dyrektor.

– Sytuacja kadrowa jest trudna, jesteśmy na etapie rozmów od dnia wczorajszego z neurologami z całego makroregionu. W tej dziedzinie sytuacja jest ekstremalnie trudna (…) staramy się w rozmowach z przedstawicielami neurologii z innych ośrodków na terenie województwa wielkopolskiego uzyskać jakieś zapewnienie potencjalnego wsparcia. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższych dniach, czy tygodniach, to się pewnie wyklaruje w perspektywie tego czasu – dodał.

Prof. Dawid Murawa pytany, jak ocenia pracę Jacka D., powiedział, że pracował on ok. 18 lat w szpitalu, od ok. 4 lat był ordynatorem. Poza kierowaniem oddziałem pracował także na SOR i był lekarzem, który – jak wskazał dyrektor – „był rekordzistą w braniu dyżurów w szpitalu”. Mężczyzna miał sam je sobie przydzielać. Miesięcznie miał zarabiać nawet około 100 tys. zł.

Dyrektor pytany, jak wyobraża sobie dalszą współpracę z Jackiem D., podkreślił, że biorąc pod uwagę charakter sprawy, w jakiej został zatrzymany – i jeżeli lekarzowi zostaną w tej sprawie przedstawione zarzuty – to nie widzi możliwości, „by w danym momencie ta osoba pracowała na terenie szpitala i uważam, że powinniśmy umowę z takim pracownikiem zawiesić”. Dodał jednocześnie, że poprosił prawników o opinię w tej sprawie. Zapowiedział również, że po zakończeniu działań policji i prokuratury „na pewno wdrożymy kontrolę całego oddziału”.