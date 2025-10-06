WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaPlan Konfederacji legł w gruzach. Biurokratyczne procedury górą
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Plan Konfederacji legł w gruzach. Biurokratyczne procedury górą

-

Autor: KM
Logo Konfederacji
NCZAS.INFO | Logo Konfederacji. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

Plan Konfederacji w Częstochowie zderzył się z murem przepisów. Inicjatywa referendum z pytaniem o imigrantów została zablokowana, ponieważ polityka migracyjna leży poza kompetencjami samorządu.

Inicjatywa referendalna w Częstochowie miała być politycznym uderzeniem. Do pierwotnego wniosku o odwołanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka Konfederacja dołączyła dwa kolejne pytania: o odwołanie całej Rady Miasta oraz o obecność migrantów w mieście.

Zbieranie podpisów szło bardzo dobrze, ale zimny prysznic przyszedł szybko. Okazało się, że pytanie o politykę migracyjną wykracza poza kompetencje władz lokalnych. Ustawa o referendum lokalnym mówi, że może ono dotyczyć wyłącznie spraw, za które odpowiada gmina.

Polityka imigracyjna, osiedlanie cudzoziemców czy bezpieczeństwo państwa to zadania rządu, a nie miejskich urzędników. Samorząd nie może decydować, kogo wpuszczać do Polski. Taką oficjalną wersję przedstawiono.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Dla Konfederacji temat migracji miał być paliwem napędowym całej akcji. To kwestia, która mobilizuje elektorat i pozwala konkurować z Prawem i Sprawiedliwością. Lokalne struktury chciały połączyć niezadowolenie z rządów prezydenta Matyjaszczyka z ogólnopolskim sporem o pakt migracyjny.

Na konferencjach prasowych mówiono o bezpieczeństwie i ochronie przed napływem obcokrajowców. Mimo uruchomienia zbiórki podpisów i strony internetowej, polityczna strategia przegrała z prawem.

Paradoksalnie, referendum w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta wciąż może się odbyć. Do tego potrzebne jest zebranie 16 041 podpisów. Inicjatorzy mają czas do 18 października (w sprawie prezydenta) i 25 października (w sprawie rady). Jednak bez pytania o migrantów cała akcja traci dla Konfederacji polityczny impet.

Źródło:Dziennik Zachodni
Poprzedni artykuł
Wołodymyr Ż. spędzi 100 dni w areszcie? Niemcy chcą sądzić go u siebie
Następny artykuł
Większość Polaków za strzelaniem do rosyjskich samolotów. Zignorowano wyborców KKP [SONDAŻ]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU