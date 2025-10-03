Grzegorz Braun może być zadowolony. Wyborcy PiS przepływają do KKP? [NAJNOWSZY SONDAŻ]

- Reklama -

Research Partner przeprowadziło sondaż, w którym zwyciężyło ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Jednak to partia Grzegorza Brauna zyskuje najwięcej a PiS najwięcej traci.

Gdyby wybory odbyły się w tym tygodniu, wzięłoby w nich udział 72,4 proc. badanych. 54,5 proc. zadeklarowało udział „zdecydowanie”, a 17,9 proc. „raczej”.

Pierwsze miejsce zajęła Zjednoczona Prawica. Głos na nią zadeklarowało 32,4 proc. badanych, ale jednocześnie to ugrupowanie straciło najwięcej w stosunku do poprzedniego badania bo aż -3.4 pproc.

Drugie miejsce zajęła KO z wynikiem 29,9 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby 12,8 proc. ankietowanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 7,4 proc. i Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,3 proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna notuje największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego badania bo aż +2,3 pproc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Razem (3,6 proc.), Polska 2050 (3,1 proc.), Nowa Fala (1,6 proc.), PSL (1,2 proc.), Bezpartyjni (0,4 proc.). 1,3 proc. badanych wybrało opcję „inna partia”.

W takim układzie ZP miałoby 191 posłów w Sejmie, KO 171, Konfederacja 61, Lewica 24 a KKP 13.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 26-29.09.2025, na ogólnopolskiej próbie 1070 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.