WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaFatalna strategia! Warszawski rząd kupuje na potęgę zamiast tworzyć własne technologie. "Eksport...
WiadomościPolska

Fatalna strategia! Warszawski rząd kupuje na potęgę zamiast tworzyć własne technologie. „Eksport pieniędzy z Polski”

-

Autor: KM
Czołgi K2 Black Panther.
Czołgi K2 Black Panther. Takie Polska kupuje od Koreańczyków. / Fot. PAP
- Reklama -

Polska stała się liderem NATO pod względem wydatków na obronność, przeznaczając rekordowe 4,48 proc. PKB, ale mimo nakładów na rozbudowę armii i szybkie zakupy sprzętu, kraj zaniedbuje inwestycje w badania, technologie i innowacje – pisze w czwartkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.

Główny ekonomista VeloBanku dr Piotr Arak ocenia na łamach „DGP”, że innowacje w dłuższej perspektywie mogłyby zapewnić przewagę strategiczną i wspomóc rozwój gospodarczy, ale – jak podkreśla – w Polsce wydatki na technologie wojskowe stanowią 1 proc. budżetu wojskowego, co nie wystarcza do budowy suwerennych zdolności obronnych.

„Ogromne środki trafiają przede wszystkim na szybkie zakupy sprzętu, które oznaczają import maszyn i amunicji, ale eksport pieniędzy z Polski. Natomiast pieniądze te nie są wykorzystane do budowy własnego zaplecza technologicznego, które mogłoby w dłuższej perspektywie stać się przewagą strategiczną Polski i regionu” – czytamy

Zdaniem autora, kraje, które poważnie podchodzą do kwestii swojej suwerenności i bezpieczeństwa, traktują inwestycje w innowacje wojskowe jako jeden z filarów obronności. Korea Południowa przeznacza na modernizację i prace badawczo-rozwojowe ok. 33 proc. budżetu obronnego, Tajwan inwestuje w rozwój nowych technologii i produkcję uzbrojenia ok. 22,5 proc. środków przeznaczonych na obronę, a Ukraina, pomimo wojny, potrafi wygospodarować prawie 20 proc. Z kolei UE łącznie wydaje 4 mld euro, z czego Francja 1,6 mld i Niemcy 1,4 mld.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Piotr Arak podkreśla na łamach DGP”, że Polska w porównaniu z innymi państwami wypada gorzej, bo choć skala wydatków obronnych rośnie, ich struktura nie odpowiada wyzwaniom przyszłości.

Źródło:PAP/DGP
Poprzedni artykuł
To już niedługo. Zmiana czasu na zimowy. Kolejny rok z rzędu obiecanki, że „to już ostatni raz”
Następny artykuł
Polski rating wisi na włosku. Koniec dobrej passy na rynkach finansowych

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU