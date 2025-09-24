WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaJUŻ W TĘ SOBOTĘ! Targi Książki w Częstochowie i "Spotkanie z książką"...
TargiTEMAT DNIAWiadomościPolska

JUŻ W TĘ SOBOTĘ! Targi Książki w Częstochowie i „Spotkanie z książką” w Białymstoku! Książki, ciekawi autorzy i wartościowe wykłady

-

Autor: DC
Stanisław Michalkiewicz Tomasz Sommer. Foto: X/Tomasz Sommer
Stanisław Michalkiewicz Tomasz Sommer. Foto: X/Tomasz Sommer
- Reklama -

Już w tę sobotę w Częstochowie odbędą się Targi Książki w Częstochowie i w Białymstoku, na które serdecznie zapraszamy! Oprócz zakupu książek można będzie wziął udział w wykładach i prelekcjach. Wśród mówców będą m.in. Stanisław Michalkiewicz i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

Targi Książki w Częstochowie

Targi Książki w Częstochowie odbędą się przy ul. Królewskiej 30A. Będą trwały w godzinach 10-19.

Podczas targów można będzie wysłuchać także wykładów. O godz. 12 wystąpi dr Leszek Sykulski z wykładem pt. „Wojna w 2027 roku? Amerykańskie, brytyjskie i niemieckie scenariusze geopolityczne”. Godzinę później odbędzie się premiera nowej książki Tomasza Cukiernika „Magicznie zakurzone Mandalaj. Reportaże z podróży”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

O godz. 14 Kamil Klimczak wygłosi wykład pt. „Perspektywy polityczne kontrsystemu w Polsce”, zaś o godz. 15 prof. Adam Wielomski z wykładem „Czy Kościół nie lubi Państwa Polskiego? Historyczne źródła poparcia Kościoła dla Unii Europejskiej”.

O godz. 16 będzie miał miejsce ostatni wykład pt. „Kryzys systemu i globalna kontrrewolucja”. Wygłosi go dr Marcin Masny.

„Spotkanie z książką” w Białymstoku

Tego samego dnia w Białymstoku odbędzie się „Spotkanie z książką” w sali NOT przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Udział wezmą m.in. Paweł Lisicki, Stanisław Michalkiewicz, dr Tomasz Sommer czy Marek Skalski.

Wydarzenie będzie trwało od godz. 12 do 19. Tu także odbędą się prelekcje.

O godz. 13 Stanisław Michalkiewicz: Czy pójdziemy na wojnę?

Godz. 14.30 dr Tomasz Sommer vs Paweł Lisicki: Trzecia Świątynia

Godz. 16 Agnieszka Piwar: Ludobójstwo w Palestynie

Godz. 17 Tadeusz Płużański: Kłopoty z historią – Obława Augustowska

Na obydwa wydarzenia wstęp jest wolny. Zapraszamy!

Źródło:nczas.info
Poprzedni artykuł
Bezkarny Izrael. Piłkarskie drużyny wciąż mogą występować w międzynarodowych rozgrywkach

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU