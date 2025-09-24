JUŻ W TĘ SOBOTĘ! Targi Książki w Częstochowie i „Spotkanie z książką” w Białymstoku! Książki, ciekawi autorzy i wartościowe wykłady

- Reklama -

Już w tę sobotę w Częstochowie odbędą się Targi Książki w Częstochowie i w Białymstoku, na które serdecznie zapraszamy! Oprócz zakupu książek można będzie wziął udział w wykładach i prelekcjach. Wśród mówców będą m.in. Stanisław Michalkiewicz i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

Targi Książki w Częstochowie

Targi Książki w Częstochowie odbędą się przy ul. Królewskiej 30A. Będą trwały w godzinach 10-19.

Podczas targów można będzie wysłuchać także wykładów. O godz. 12 wystąpi dr Leszek Sykulski z wykładem pt. „Wojna w 2027 roku? Amerykańskie, brytyjskie i niemieckie scenariusze geopolityczne”. Godzinę później odbędzie się premiera nowej książki Tomasza Cukiernika „Magicznie zakurzone Mandalaj. Reportaże z podróży”.

O godz. 14 Kamil Klimczak wygłosi wykład pt. „Perspektywy polityczne kontrsystemu w Polsce”, zaś o godz. 15 prof. Adam Wielomski z wykładem „Czy Kościół nie lubi Państwa Polskiego? Historyczne źródła poparcia Kościoła dla Unii Europejskiej”.

O godz. 16 będzie miał miejsce ostatni wykład pt. „Kryzys systemu i globalna kontrrewolucja”. Wygłosi go dr Marcin Masny.

„Spotkanie z książką” w Białymstoku

Tego samego dnia w Białymstoku odbędzie się „Spotkanie z książką” w sali NOT przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Udział wezmą m.in. Paweł Lisicki, Stanisław Michalkiewicz, dr Tomasz Sommer czy Marek Skalski.

Wydarzenie będzie trwało od godz. 12 do 19. Tu także odbędą się prelekcje.

O godz. 13 Stanisław Michalkiewicz: Czy pójdziemy na wojnę?

Godz. 14.30 dr Tomasz Sommer vs Paweł Lisicki: Trzecia Świątynia

Godz. 16 Agnieszka Piwar: Ludobójstwo w Palestynie

Godz. 17 Tadeusz Płużański: Kłopoty z historią – Obława Augustowska

Na obydwa wydarzenia wstęp jest wolny. Zapraszamy!