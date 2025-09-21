„Nigdy nie byłam patriotką”. Dziennikarka i celebrytka zapowiada, że w razie wojny ucieka „pierwszym transportem” [VIDEO]

- Reklama -

Monika Richardson w rozmowie ze „Światem Gwiazd” przyznała bez ogródek, że nie jest patriotką i w razie wojny w Polsce opuściłaby kraj „pierwszym transportem” wraz z rodziną.

– Nie jestem patriotką, nigdy nią nie byłam. Nie mam tego genu patriotycznego w sobie, który miała moja mama. Nawet muszę powiedzieć, że tego żałuję – stwierdziła dziennikarka i celebrytka.

Dalej Richardson była jeszcze bardziej bezpośrednia. – Jeżeli Putin w końcu wejdzie do Polski, to myślę, że wraz z moją rodziną będę w pierwszym transporcie za granicę. Nie mam w sobie tyle siły, żeby o ten kraj walczyć, mimo że kocham Polskę – dodała.

– Jak będzie wybór taki, że zostajemy i mój syn idzie do wojska albo uciekamy, to ja uciekam – kontynuowała Richardson.

Pokusiła się również o geopolityczną „analizę”. Jej zdaniem Polska nigdy nie mogła czuć się bezpiecznie i nigdy nie będzie mogła, bo znajduje się „między młotem a kowadłem”.

Internetowe reakcje na słowa Richardson były jednoznaczne. Wielu podkreśla, że „właśnie takie elity” mamy w Polsce, co dla naszego kraju nie zwiastuje nic pozytywnego.