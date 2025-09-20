WIDEO
Ukraińcy systematycznie niszczą rosyjski przemysł paliwowy. Kolejne rafinerie na celowniku dronów [VIDEO]

Autor: AW
Atak na rosyjską rafinerię w Saratowie. Foto: X
Ukraińskie drony zaatakowały dwie rafinerie ropy naftowej w Saratowie i Nowokujbyszewsku w Rosji oraz stację pompowania ropy w Samarze; obiekty te są wykorzystywane dla potrzeb armii Rosji – powiadomił w sobotę Sztab Generalny Ukrainy.

Do ataków doszło w nocy z piątku na sobotę. Uczestniczyły w nich Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, we współdziałaniu z innymi komponentami Sił Obronnych, które „uderzyły w strategiczne obiekty paliwowe na terytorium Rosji” – poinformowało ukraińskie dowództwo.

Celem ataku była rafineria w Saratowie w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Odpowiada za ok. 2,54 proc. całkowitej przeróbki ropy w Rosji, czyli ponad 7 mln ton rocznie. „W rejonie celu potwierdzono eksplozje i rozległy pożar. Ostateczne rezultaty uderzenia są ustalane” – przekazano w komunikacie.

Ukraińcy zaatakowali także rafinerię w mieście Nowokujbyszewsk, w obwodzie samarskim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Zakład ten przetwarza ponad 8,8 mln ton ropy rocznie. Tam również odnotowano eksplozje i pożary.

Celem kolejnego ataku była stacja pompowania ropy „Samara”, położona ok. 25 km na wschód od miasta Samara. Stacja ta służy do mieszania ropy wysoko- i niskosiarkowej w celu uzyskania eksportowej mieszanki Urals, która stanowi do 50 proc. rosyjskiego eksportu ropy.

„Wszystkie trafione obiekty są wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich sił zbrojnych. Siły Obrony Ukrainy systematycznie realizują działania mające na celu obniżenie wojskowo-ekonomicznego potencjału państwa agresora. W szczególności chodzi o ograniczenie możliwości logistycznych Rosji w sektorze naftowym i zakłócanie systemów zaopatrywania jej armii w paliwa i smary” – podkreślono w oświadczeniu Sztabu Generalnego Ukrainy.

Źródło:PAP
