Żona prezydenta Francji to w rzeczywistości mężczyzna? Wkrótce nowe dowody w sprawie

- Reklama -

Emmanuel i Brigitte Macron przedstawią przed amerykańskim sądem dowody, iż żona prezydenta urodziła się jako kobieta. „Para pozwała prawicową amerykańską influencerkę Candace Owens , która uparcie twierdzi, że Brigitte Macron jest mężczyzną” – poinformował portal BBC, powołując się na adwokata Macronów.

Francuska para prezydencka twierdzi, że Owens zniesławia ich i atakuje, by zwiększyć rozpoznawalność w mediach i odnieść korzyść. Pozwali ją w lipcu br.

Owens powiedziała w zeszłym roku, że jest gotowa „postawić całą swoją zawodową reputację na szali, że Brigitte Macron jest w rzeczywistości mężczyzną” o imieniu Jean-Michel Trogneux.

„Nie wycofała się z zarzutów i ponawia je systematycznie” – przypomniał portal.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Prawnik Macronów, Tom Clare, powiedział w wywiadzie dla BBC, że pierwsza dama Francji uznała te oskarżenia za „niezwykle przykre”. Prawnik nie wyjawił, jakie dowody zamierza przedstawić.

– Brigitte Macron jest zdecydowana zrobić wszystko, co konieczne, aby wyjaśnić tę sprawę – powiedział prawnik.

Dodał, że zostaną zaprezentowane zdjęcia Brigitte w ciąży i wychowującej dzieci.

Trogneux jest starszym bratem Brigitte i mieszka w Amiens w północnej Francji.

„Uczestniczył w inauguracjach prezydenckich Emmanuela Macrona w 2017 i 2022 roku” – podkreśliła BBC.

Jak przekonują prawnicy, Owens „zignorowała wszelkie wiarygodne dowody obalające jej twierdzenia”.