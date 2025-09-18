Kaczyński na straży judeoagendy w Polsce. Sommer: PiS realizuje żydowskie interesy? [VIDEO]

- Reklama -

Jarosław Kaczyński nie chce koalicji z prawicą, bo ta wstrzymywałaby amerykańskie i żydowskie interesy w Polsce. Informację tę ujawniła Joanna Miziołek w rozmowie z Łukaszem Warzechą. Redaktor Naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer zauważa, że właściwie oficjalnie wynika z tego, że w Polsce „muszą” rządzić Żydzi.

„Amerykanie nie chcą żeby Konfederacja współrządziła z PiS-em. Rządy Konfederacji mogą uderzyć w interesy USA, w tym interesy żydowskie” – napisał na X użytkownik Wolność__Słowa, udostępniając fragment programu „Rozjazd” z Łukaszem Warzechą.

Publicysta ocenił we fragmencie programu, że „strategia, którą przyjął Kaczyński, to jest po prostu jazda na ścianę, proszenie się o powtórkę z 2023 roku”. Wówczas Joanna Miziołek zapytała, czy pamięta „spotkanie, które było u Adama Bielana, ta kolacja z Michałem?”.

– No oczywiście, nasi widzowie pewnie też pamiętają – odpowiedział Warzecha.

– No właśnie. No i ja wtedy mówiłam, i to zresztą mi powiedział jeden z polityków […]. Jarosław Kaczyński, on bardzo nie chciał koalicji z Konfederacją i też był przed tym przestrzegany Szymon Hołownia, że jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz cały czas będzie po stronie Donalda Tuska, no to doprowadzi ostatecznie do tego, że będzie koalicja z Konfederacją, że Amerykanie nie chcą koalicji z Konfederacją, że oni tutaj, wiadomo, też patrzą na tą wschodnią część, na Europę, po tym jak się też spali na AFD w Niemczech i też stąd – relacjonowała Miziołek.

– To dużo wątków, konflikt Elona Muska z Donaldem Trumpem, że oni nie chcą, żeby Konfederacja współrządziła z Prawem i Sprawiedliwością, żeby w ogóle weszła do rządu, między innymi przez te interesy, które mają tutaj Amerykanie, a to są też żydowskie interesy, że uważają za niebezpiecznych i tak Jarosław Kaczyński miał też mówić, że on uważa, że Konfederacja jest bardzo niebezpieczną partią. I stąd było takie, jak rozumiem, puszczanie oka wtedy w stronę PSL-u, no bo Michał Kamiński miał ten PSL reprezentować – kontynuowała.

Wówczas Warzecha zauważył, że „to jest w ogóle rekomendacja dla wielu wyborców, żeby właśnie trzymać się Konfederacji”.

– Znaczy, że Amerykanie nie chcą współrządzenia przez Konfederację ze względu na to, że ona by stanęła na drodze realizacji ich interesów, w tym interesów lobby żydowskiego w Polsce. No to przecież wyborcy Konfederacji, jak usłyszeliby, czy usłyszeli już od ciebie takie uzasadnienie działań Jarosława Kaczyńskiego, to po prostu ręce im się same składają do oklasków – stwierdził publicysta.

Amerykanie nie chcą żeby Konfederacja współrządziła z PiSem. Rządy Konfederacji mogą uderzyć w interesy USA, w tym interesy żydowskie Najnowszy odcinek „Rozjazd” – @lkwarzecha, @JMiziolek pic.twitter.com/XvyfPHHZFW — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 17, 2025

Kontekst „problemu” Konfederacji poruszył w późniejszym wpisie redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

„Jeśli, jak twierdzi Kaczyński, Amerykanie nie chcą Konfederacji ani Grzegorza Brauna u władzy, bo może to zagrozić żydowskim interesom w Polsce, to nie oznacza to przypadkiem, że PiS, którą to partię Amerykanie chcą ponoć mieć u władzy, realizuje w Polsce żydowskie interesy? Dobrze rozumuję?” – zapytał na X dr Tomasz Sommer.