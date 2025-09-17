Ukraińcy przejęli zakład w Kaliszu i wszystkich zwolnili. Nie tego się spodziewali

- Reklama -

Ukraińska spółka „Trzy Niedźwiedzie” przejęła zakład Calfrost w Kaliszu, a następnie zwolniła wszystkich pracowników. Były plany na szybki zarobek, ale najwyraźniej coś poszło nie tak.

Pod koniec 2023 roku Dmytro Ushmaev, założyciel ukraińskiej firmy produkującej mrożonki, przejął polskiego producenta wraz z jego kaliskim zakładem. Zapowiedzi brzmiały imponująco – rozwój na rynku krajowym, eksport na Zachód, współpraca z ukraińską częścią biznesu. Ushmaev przekonywał, że wyjście za granicę to logiczny krok, bo rynek europejski „wystarczająco się rozwinął i nadal rośnie”.

Tymczasem zaraz po przejęciu nowi właściciele zwolnili całą załogę. Decyzję tłumaczono nierentownością i przestarzałością zakładu przy w Kaliszu.

Po zwolnieniach ukraińska firma wystawiła niemal trzyhektarowy teren na sprzedaż za 13 milionów złotych. Liczyli, że być może chrapkę na teren będzie miał któryś z deweloperów. Zapewniano też, że „wszystkie maszyny są na miejscu”, więc można wznowić też pierwotną działalność.

Tyle że kupiec się nie zjawił. Jak ustaliły „Fakty Kaliskie”, jeden potencjalny inwestor podobno zgłosił się, ale postawił warunek – wyburzenie budynków na koszt Ukraińców.

Do transakcji ostatecznie nie doszło. A innych chętnych na horyzoncie nie widać. Ukraińcy obniżyli cenę do 5,8 miliona złotych z początkowych 13 milionów złotych. Prawdopodobnie poprzez odsprzedaż atrakcyjnych gruntów liczyli na szybki zarobek, ale najwyraźniej biznesowo mocno przestrzelili.