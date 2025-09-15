Bezczelny oszust okradał bezbronnych seniorów. Opublikowano nagranie, policja apeluje o pomoc

- Reklama -

W ostatnich dniach w Koninie doszło do serii oszustw, których ofiarami padły trzy starsze osoby. Sprawca, podając się za osobę oferującą pomoc w uzyskaniu wysokich świadczeń, doprowadził do strat finansowych i próbował wyłudzić kolejne kwoty. Policja opublikowała nagranie z wizerunkiem mężczyzny i apeluje o pomoc w jego identyfikacji.

Policjanci udostępnili wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z serią oszustw do których doszło 10 września br. w godzinach południowych na ulicy Dworcowej, Powstańców Wlkp. oraz Kolejowej w Koninie.

Mężczyzna w krótkim czasie dopuścił się trzech przestępstw.

Pierwsze oszustwo – sprawca wprowadził w błąd małżeństwo (92 latka i 88 latkę), nakłaniając ich do przekazania mu 400 zł. Twierdził, że pieniądze są niezbędne, aby w banku mogli odebrać „naliczone odsetki emerytalne” w wysokości około 40 tys. zł. Warunkiem rzekomej wypłaty miała być opłata „podatku” u sprawcy.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Drugie oszustwo – tego samego dnia doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 89-letnią kobietę. Pod pretekstem wypłaty 4 tys. euro należnych po zmarłym mężu, zażądał od niej 1200 zł jako rzekomej opłaty podatkowej. Pokrzywdzona otrzymała w zamian cztery banknoty o nominale 1000 lei, które nie przedstawiają realnej wartości.

Trzecia próba oszustwa – sprawca usiłował oszukać 86-letnią kobietę, obiecując jej wypłatę 6 tys. euro. Wszedł do mieszkania, jednak nie osiągnął zamierzonego celu z powodu trudności w nawiązaniu komunikacji z pokrzywdzoną.

Apel policji

Podobne przypadki odnotowano również w sąsiednich powiatach. Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność i nieuleganie manipulacjom osób, które pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić pieniądze. Każdą podejrzaną sytuację należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na opublikowanym zdjęciu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem tel. 47 77 52 143.